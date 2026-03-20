Trump sobre la muerte de los líderes israelíes en los ataques de EEUU e Israel: "Nos gusta así"

Donald Trump caracterizó la reciente ausencia de interlocutores iraníes como una situación ventajosa para su administración, según comentarios realizados durante una ceremonia de entrega de premios en la Casa Blanca. De acuerdo con el medio que difundió sus declaraciones, el mandatario estadounidense sostuvo que, tras la eliminación de sucesivas figuras clave dentro del régimen iraní en ataques conjuntos con Israel iniciados el 28 de febrero, actualmente “no hay con quién dialogar” en el país persa. Este contexto surge luego de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, al principio de los bombardeos, un hecho que según Trump y las fuentes consultadas por la prensa estadounidense, abrió paso a una seguidilla de bajas entre altos funcionarios iraníes en los días posteriores.

Según publicó el medio citado, el presidente Trump restó trascendencia al impacto político de estas muertes, que incluyeron a miembros de la cúpula dirigente y a los sucesores designados por el gobierno iraní. Entre los funcionarios que perdieron la vida más recientemente se encuentra Alí Lariyani, secretario de Seguridad Nacional, cuyo fallecimiento ocurrió el martes previo a las declaraciones presidenciales. Trump precisó que la desaparición de estos dirigentes ha limitado drásticamente las alternativas disponibles para Estados Unidos respecto a las negociaciones de paz con Irán.

Durante su comparecencia, Trump detalló que tanto los líderes de la llamada “siguiente generación” como la mayoría de quienes les hubiesen sucedido han muerto, situación que, en sus palabras, ha dejado a Irán sin figuras dispuestas a asumir la conducción del país. “Nadie quiere ser líder allí. Lo están pasando mal”, remarcó el presidente, reiterando que la situación no representa un problema para los intereses de su gobierno. “Queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así”, afirmó, según consignó la prensa estadounidense.

El medio señaló que Trump insistió en que las fuerzas armadas iraníes han sido completamente desarticuladas a raíz de las ofensivas, manifestando: “La Armada ha desaparecido, la Fuerza Aérea ha desaparecido. Sus radares han desaparecido. Todo ha desaparecido”. Estas afirmaciones reflejan la interpretación del mandatario sobre el estado actual del aparato militar iraní tras los ataques ejecutados conjuntamente con Israel.

Desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, han continuado produciéndose muertes de altos cargos de la república islámica, a las que el gobierno iraní ha respondido tildando los hechos de asesinatos selectivos. Estas acciones han sido objeto de fuertes condenas por parte de Teherán, según informaron distintos medios internacionales. La eliminación, en rápida sucesión, tanto del líder supremo Jamenei como de otros funcionarios relevantes, modificó de manera significativa el panorama para el régimen.

La postura asumida públicamente por Trump marca un contraste respecto a valoraciones previas sobre la necesidad de contar con interlocutores para alcanzar acuerdos. En sus recientes declaraciones, el mandatario no solo aceptó la actual falta de canales de diálogo, sino que la consideró favorable desde el punto de vista estratégico. Según publicó la prensa especializada, este enfoque responde al convencimiento de que la eliminación de cuadros dirigentes en Irán debilita la capacidad del país para organizar respuestas políticas o militares y reduce los riesgos de negociaciones consideradas desfavorables para Estados Unidos.

El medio detalló que, pese a los cambios de escenario y la desaparición de numerosos sucesores del poder en Irán, la administración Trump sostiene que la política de ataques selectivos ha tenido el efecto buscado en la estructura de gobierno y defensa del país. De acuerdo con fuentes del gobierno citadas en diferentes despachos periodísticos, los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel habrían generado un vacío de poder que, según Trump, impide la reorganización de la dirigencia iraní en lo inmediato.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de fuerte tensión regional, con Irán denunciando las ofensivas ante organismos internacionales y ante la opinión pública. Según informaciones de la prensa internacional y las valoraciones transmitidas por los portavoces iraníes, las operaciones han acrecentado la crisis interna del régimen, cuyas consecuencias sobre la estabilidad política de la república islámica permanecen bajo observación.

A raíz de estos sucesos, las agencias de noticias han reportado una ausencia prolongada de reacciones oficiales que impliquen la continuidad del liderazgo iraní, reforzando la percepción sobre la profundidad del impacto de los ataques. Mientras tanto, la administración Trump evalúa los resultados de la ofensiva como una muestra de éxito en sus acciones exteriores, según consigna el medio citado, y no prevé mayores modificaciones en su estrategia hacia la república islámica.