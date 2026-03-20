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Valve lanza una versión preliminar de SteamOS 3.8, la primera compatible con la consola Steam Machine

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Valve ha lanzado una versión preliminar del sistema operativo SteamOS 3.8, la primera que será compatible con la próxima consola Steam Machine, y que incluye además soporte para otros equipos de Microsoft, Asus o Lenovo.

SteamOS 3.8 incorpora una serie de novedades que abarcan modos como los de 'hibernación real' o 'apagado automático' en Steam Deck, mejoras en audio y gráficos, actualizaciones de seguridad y corrección de errores, entre otras.

Valve continúa avanzando en el desarrollo de su consola de sobremesa Steam Machine, concretamente con el sistema operativo con el que se lanzará, el SteamOS 3.8, con el que también refuerza la experiencia de juego en su consola portátil Steam Deck.

Entre las novedades de SteamOS 3.8 se encuentra el soporte para las consolas de las series Xbox Ally de Microsoft y Asus, Lenovo Legion Go 2 o OneXPlayer X1.

Por otra parte, se ha añadido un 'modo hibernación' y un modo 'apagado automático' para Steam Deck en la versión LCD, que mejoran la autonomía de la consola gracias a una extensión de la duración de su batería.

Otra de las novedades pasa por las mejoras en el audio y los dispositivos conectados por Bluetooth. A partir de esta actualización, los usuarios podrán usar los micrófonos de los auriculares Bluetooth. Además, la función 'Bluetooth Wake' volverá a estar disponible en la pantalla LCD de Steam Deck, donde se ha arreglado un problema de activación involuntaria.

Además, se integra el soporte para pantallas HDR, VRR y la posibilidad de ajustar el tamaño de forma independiente para cada monitor conectado, una función que facilita la integración de la consola Steam Machine en televisores o monitores.

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