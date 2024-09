Lagarde apuesta por grandes fusiones bancarias para competir con rivales en China y EEUU

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha apostado este lunes en Bruselas por las grandes fusiones bancarias transfronterizas para lograr que los bancos de la UE puedan competir con sus rivales chinos y estadounidenses. Así lo ha señalado este lunes ante los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en la que ha sido su primera intervención de la décima legislatura ante este foro. "Las fusiones transfronterizas tienen muchas ventajas, aunque no están exentas de responsabilidades y riesgos potenciales, pero el sector privado es el que debe determinar si tienen sentido o no", ha explicado Lagarde. Además, ha añadido que las grandes fusiones son "deseables" siempre que contribuyan a dotar a los bancos de mayor "alcance y profundidad" para hacer frente a sus competidores. NIEGA QUE SE REFIERA A OPERACIONES CONCRETAS "No estoy comentando fusiones específicas", ha apostillado, en respuesta a las preguntas de los eurodiputados sobre la irrupción del banco italiano UniCredit en su rival alemán Commerzbank, que Berlín tildó de "ataque hostil". Consciente de los "riesgos potenciales" que conllevan este tipo de operaciones, Lagarde ha insistido en que "los bancos pequeños están en desventaja frente a sus rivales chinos y estadounidenses", por lo que "cualquier intento de ampliar, profundizar y fortalecer los bancos de la UE será beneficioso". La presidenta del BCE ha precisado que corresponde a las partes interesadas evaluar la relevancia de estas fusiones, pero ha garantizado que la institución bancaria llevará a cabo su labor supervisora "sin ningún sesgo y de forma disciplinada, como requieren los tratados".

