La Casa de los Famosos de México supera récord de la primera temporada tras ganar Bezares

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El espectáculo de telerrealidad más importante de México, 'La Casa de los Famosos', cerró su segunda edición con la victoria de Mario Bezares, en una temporada en la que han registrado algunos incrementos de audiencia respecto al exitoso año anterior, según anunció este lunes la producción del programa.

Los cinco finalistas de esta temporada, el ganador Bezares o 'Mayito', Karime Pindter, que finalizó segunda, Gala Montes con su tercer lugar, Arath de la Torre y Brigitte Bozzo, cuarto y quinta respectivamente, participaron junto a la productora Rosa María Noguerón en una rueda de prensa de cierre en la sede de Televisa.

"La temporada anterior había roto todos los récords, era histórica y siempre nos dijeron que difícilmente íbamos a superar lo que sucedió en la primera temporada; histórica la cantidad de votos en la final, histórica la cantidad de votos que se acumularon durante las diez semanas, histórico el rating, y sin embargo, esta temporada se logró y se superó", expresó la productora.

Noguerón presumió de la temporada, en la que, según comentó, se acumularon 212 millones de votos en total durante toda la transmisión, aunque este indicador fue algo inferior en la gala final frente a la primera.

"No somos solamente un número que definitivamente son cifras extraordinarias (...) ver que se junta la gente en bares, en restaurantes, en plazas públicas, a ver 'La Casa de los Famosos', ayer había gente subiendo videos en diferentes estados de la República, en la Zona Rosa... y eso es maravilloso", insistió.

Para el triunfador de esta edición, Bezares, la experiencia ha supuesto un "renacimiento" personal y quiso agradecer el apoyo del público.

"Mi corazón está totalmente desbocado por tanto amor y por tanto cariño de este público bellísimo que votó por un servidor, gracias", agradeció Bezares.

En ello coincidió con sus compañeras Karime, Gala y Brigitte, que dijeron haber tenido la "mejor experiencia de sus vidas" a pesar del sufrimiento por no poder ver a sus familias y por estar desconectadas del exterior.

El otro finalista, Arath, hizo hincapié en la importancia de visibilizar la salud mental y hacer desaparecer los tabúes que la sociedad impuso sobre este tema.

"Enviar un mensaje a toda la sociedad de cómo en lo personal he podido superar mis adicciones y he podido superar la depresión, la ansiedad y espero haber dejado no solo sonrisas, sino esperanza en alguna persona, dos, tres, no sé, millones de personas, las que hayan sido, que sepan que se vale estar mal y que hay una solución siempre", aseguró el comediante.

Y es que todo lo referente a la salud mental ha sido muy polémico en una temporada en la que uno de sus participantes, Adrián Marcelo, fue duramente criticado por sus intervenciones que algunos televidentes consideraron abusivas, misóginas y discriminatorias.

Noguerón, no obstante, pidió "parar el hate (odio)" por el sufrimiento que está causando al entorno de Marcelo, con quien aseguró haber quedado en buenos términos. EFE

(foto)