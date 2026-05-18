El Club de Exportadores denuncia que la UE solo ha aplicado el 15% de las recomendaciones del Informe Draghi

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha advertido de que la Unión Europea solo ha aplicado alrededor del 15% de las recomendaciones recogidas en el Informe Draghi, pese al deterioro de la competitividad europea frente a Estados Unidos y China y al aumento de las divergencias estructurales en productividad, innovación y capacidad tecnológica, según han informado desde el Club.

Así lo señala el informe 'La competitividad europea en un contexto de transformaciones globales: diagnóstico estructural, estrategia industrial e implicaciones para España', elaborada por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Isabel Álvarez.

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El documento alerta de que la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha ampliado desde el 15% registrado a comienzos de siglo hasta el 30% actual, mientras que la productividad europea se sitúa en torno al 80% de la estadounidense.

Según el análisis, Europa atraviesa un proceso de pérdida de competitividad internacional que viene de una brecha estructural de productividad que afecta también a España. La nota subraya que una parte importante del crecimiento económico europeo ha descansado históricamente en el sector exterior, por lo que la pérdida de competitividad amenaza con debilitar el papel de las exportaciones como motor económico.

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El informe también identifica entre las principales causas del estancamiento europeo la debilidad tecnológica y digital de la UE. En este sentido, recuerda que ninguna empresa tecnológica europea creada en los últimos 50 años supera los 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil, frente a las seis compañías estadounidenses valoradas por encima del billón de dólares.

El Informe Draghi atribuye la pérdida de dinamismo competitivo europeo a factores estructurales como la fragmentación financiera, el envejecimiento demográfico, las dependencias estratégicas, la debilidad innovadora y la baja productividad.

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Para intentar solventar esta situación, el documento plantea avanzar hacia un verdadero mercado único, reforzar la coordinación de las políticas industrial, comercial y de competencia, y reducir la carga regulatoria mediante una simplificación administrativa.

Sin embargo, Isabel Álvarez advierte de que "no ha habido un despliegue masivo de acciones por parte de la UE" alineadas con las propuestas de Draghi y recuerda que, un año después de la presentación del informe, el denominado 'Draghi tracker' estimaba que únicamente se había ejecutado alrededor del 15% de las medidas planteadas.

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LIMITACIONES DE ESPAÑA Y LA UE

El Club de Exportadores señala además que España comparte buena parte de las limitaciones estructurales detectadas en el conjunto de la UE, pese al comportamiento positivo reciente de la economía.

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Entre los principales retos, destaca la necesidad de transformar el actual ciclo expansivo en un crecimiento sostenido apoyado en la productividad, la innovación, la digitalización y la industria verde.

El documento recuerda que la industria representa actualmente alrededor del 16% del valor añadido español, frente al 23% de Alemania y por debajo del objetivo europeo de alcanzar el 20% del PIB en 2030.

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Además, advierte de que la inversión española en I+D continúa siendo escasa, con un gasto equivalente al 1,50% del PIB, frente a más del 2,3% de media en la Unión Europea y más del 5% en Corea del Sur. A esto se suma que las empresas españolas ejecutan solo el 55,7% del gasto interno en I+D, una proporción inferior a la registrada en las principales economías europeas.