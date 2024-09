La Audiencia de Madrid aplaza su deliberación porque no tiene el recurso en el que Begoña Gómez pide el archivo

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han suspendido la deliberación de este lunes en la que estudiaban los recursos de Begoña Gómez y de Fiscalía para decidir sobre el futuro de la causa porque les falta el recurso en el que la mujer del presidente del Gobierno pedía el archivo del procedimiento. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que el tribunal se ha dado cuenta este lunes de que no tenía en su poder el recurso de Gómez sobre el que tenían previsto deliberar. Aunque estaban reunidos desde primera hora de la mañana, no ha trascendido hasta pasadas las 14.00 horas que se suspendía el debate. Cabe recordar que hace unas semanas la Audiencia Provincial pidió al juez Peinado copia íntegra de todo lo investigado hasta el momento, si bien, según plasma la providencia emitida este lunes, dicha copia no estaba completa. Fue el pasado 24 de julio cuando se dio a conocer que la fecha de deliberación sería este lunes 30 de septiembre. Ahora, tras este traspié, se prevé que los magistrados no se vuelvan a reunir para estudiar este asunto hasta dentro de tres o cuatro semanas, según han apuntado dichas fuentes. El tribunal tenía fijado reunirse este lunes para examinar dos recursos: uno de Gómez y otro de Fiscalía. La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, había pedido a la Audiencia de Madrid que impidiese al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid hacer una "investigación universal" en su contra. Reclamaba el archivo del caso al considerar que no hay indicios que relacionen a Gómez ni con los contratos investigados ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa". La Fiscalía, por su parte, solicitó que se delimitase la investigación al entender que el instructor estaba dirigiendo una "causa general" y en la que no aclaraba qué es lo que se investiga. Los magistrados sí tenían sobre la mesa el recurso del Ministerio Público, pero la deliberación y fallo se ha aplazado sin fecha definida. La defensa pidió que se anulase la resolución del 1 de julio en la que el juez dijo que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea. Para el Ministerio Público, esta respuesta del juez sobre el objeto de investigación evidencia "manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas". En su recurso, Gómez insistió en que el juez no ha aclarado aún cuáles son los hechos que se investigan en el procedimiento que dirige en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Y aseguró que las diligencias acordadas ponían de manifiesto que el instructor pretendía "extender la investigación más allá de lo que fallo la Audiencia Provincial en su auto dictado hace poco más de un mes".

