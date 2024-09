Gallant dice que la muerte de Nasralá es un "paso importante" para acabar con Hezbolá "pero no es todo"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha matizado este lunes que la muerte del líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, es "un paso importante" para acabar con el grupo islamista, pero ha apuntado que "no lo es todo", deslizando así la posibilidad de recrudecer los ataques contra Líbano. "La eliminación de Nasralá es un paso muy importante, pero no lo es todo. Utilizaremos todas las capacidades que tengamos", ha señalado Gallant en un discurso ante militares de varias brigadas desplegadas el norte de Israel, matizando que precisamente las tropas son parte de esas capacidades aún por desplegar. "Si alguien no entiende lo que significan estas capacidades, son todas las capacidades (disponibles) y vosotros sois parte de estos esfuerzos. Confiamos en que podéis conseguir cualquier cosa", ha añadido Gallant, en unas declaraciones que la prensa israelí considera dejar la puerta abierta a una incursión en Líbano. Más tarde, el ministro de Defensa se ha reunido con dirigentes de algunas localidades del norte del país ante los que ha asegurado que "la próxima etapa de la guerra contra Hezbolá comenzará pronto" y que será un factor determinante para que Israel pueda controlar la situación de seguridad en la zona. "Será un factor importante para cambiar la situación de seguridad y nos permitirá completar el importante regreso de los residentes a sus casas", ha manifestado Gallant, que ha reiterado una vez más que Israel "cambiará el centro de gravedad" en la zona. "Cambiaremos la situación y devolveremos a los residentes a sus casas", ha zanjado. Tras los ataques lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel el 7 de octubre --que dejaron casi 1.200 muertos y 240 rehenes-- Hezbolá comenzó con una serie de ataques contra el norte del territorio israelí que provocaron la muerte de varias personas y el desplazamiento de miles de civiles. Israel, por su parte, respondió a Hamás con una cruenta ofensiva militar en Gaza que deja ya más de 41.600 muertos; y desde mediados de mes recrudeció su ofensiva contra Hezbolá, bombardeando Líbano, incluida Beirut, y matando a la cúpula del grupo islamista, incluido el propio Nasralá el viernes.

