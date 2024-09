Mueren al menos siete personas y doce son heridas por la explosión de un coche bomba en la capital de Somalia

Al menos siete personas han fallecido y otras doce han resultado heridas de gravedad como consecuencia de la explosión de un coche bomba en el exterior de un restaurante de Mogadiscio, la capital de Somalia, cuya autoría aún no ha sido reivindicada. La detonación se ha producido en torno al mediodía de este sábado, coincidiendo con uno de los momentos del día de mayor actividad en el mencionado establecimiento, ha informado el portal somalí Raxanreeb.com. Las autoridades somalíes, que han ordenado reforzar la seguridad en los espacios públicos, están investigando ya el incidente, aunque por el momento no han identificado a su responsable. Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de los servicios de emergencia para atender, con ayuda de los residentes y trabajadores locales, a los heridos por la explosión antes de ser hospitalizados. No se descarta que el número de víctimas mortales del ataque aumente dada la gravedad de las heridas de algunos de los afectados. Si bien ningún grupo ha reivindicado por el momento de forma oficial la autoría del ataque, algunos indicios apuntan al grupo terrorista Al Shabaab, dado su historial de agresiones similares en lugares de reunión de civiles. La organización, vinculada a Al Qaeda, controla gran parte de las regiones del sur y del centro de Somalia y es responsable de los atentados más sangrientos de la historia del país. Las autoridades han incrementado en los últimos tiempos sus operaciones contra el grupo terrorista con el apoyo de clanes y milicias locales con la llegada del presidente Hasán Sheij Mohamud en mayo de 2022.

Compartir nota: Guardar