Domingo, 29 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Israel confirma la muerte de otro alto cargo de Hizbulá en un bombardeo en Beirut

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de Nabil Qaouk, comandante de la unidad de Seguridad Preventiva de la organización chií Hizbulá, en un bombardeo el sábado contra los suburbios del Dahye, en el sur de Beirut. Las fuerzas armadas aseguraron anoche que se trató de un bombardeo "preciso", apenas un día después del ataque que acabó con la vida del líder del grupo proiraní, Hasán Nasrala. "El terrorista Qaouk es considerado cercano a la cúspide de la organización terrorista Hizbulá", recogió el Ejército esta mañana en un comunicado. El grupo libanés, de momento, no se ha pronunciado sobre su muerte.

LÍBANO ISRAEL

Continúan los bombardeos de Israel en varias zonas de Líbano que causan al menos seis muertos

Beirut (EFE).- Israel continuó bombardeando amplias zonas del sur y el este del Líbano, donde al menos murieron seis personas, a primera hora de este domingo, después de que la víspera estos ataques aéreos a gran escala se saldaran con al menos 33 muertos, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Según el medio estatal, la localidad oriental de Baalbek y otras aldeas cercanas "fueron objeto de una serie de violentos ataques que comenzaron a las 5.00 de la mañana (2.00 GMT) y que afectaron a fábricas, almacenes, tiendas, granjas y zonas pobladas", al tiempo que drones israelíes permanecieron en la zona durante varias horas. ANN afirmó que al menos seis personas murieron hoy en un ataque aéreo que provocó el derrumbe de una casa en Al Ain, también en el este del Líbano, uno de los principales bastiones del grupo chií libanés Hizbulá.

UCRANIA GUERRA

14 heridos en nuevo ataque ruso a Zaporiya en el sur de Ucrania

Leópolis (Ucrania)(EFE).- Al menos 14 residentes de Zaporiya, una de las ciudades más grandes del sur de Ucrania, resultaron heridos en el ataque ruso este domingo por la mañana en el que 13 potentes bombas aéreas guiadas dañaron edificios residenciales y su estación de tren, según las autoridades locales. "Los rusos están llevando a cabo un ataque masivo contra Zaporiya. Atacaron una zona residencial. Se produjeron varios incendios. Un edificio de apartamentos quedó parcialmente destruido", informó Ivan Fedorov, jefe de la administración regional local, en su canal de Telegram. Sólo en una semana, el ejército ruso lanzó casi 900 bombas aéreas, más de 300 drones 'Shaheds' y más de 40 misiles contra Ucrania, recordó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del ataque a Zaporiya.

UCRANIA GUERRA

Ucrania condena el apoyo de Suiza al 'plan de paz' de China y Brasil

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Ucrania ha expresado su "decepción" por el apoyo que ha ofrecido Suiza al plan de paz de 6 puntos de China y Brasil, después de que el departamento federal de Asuntos Exteriores de ese país elogiara el plan por llamar a un alto el fuego y a una solución política al conflicto. "No podemos entender la lógica de tal decisión", subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado emitido el sábado, en el que destacó el papel de Suiza como anfitrión de la Primera Cumbre Mundial por la Paz en junio y sus continuos esfuerzos para aumentar el número de países que apoyan el comunicado final de la Cumbre. "Cualquier iniciativa que no contenga una referencia clara a la Carta de la ONU y no garantice la restauración completa de la integridad territorial de Ucrania es inaceptable", subrayó el Ministerio.

UCRANIA GUERRA

Ucrania informa de un ataque con drones contra un depósito de misiles iraníes en Rusia

Leópolis (Ucrania) (EFE).- El último ataque con drones a gran escala de Ucrania contra Rusia tuvo como objetivo un depósito de municiones que almacenaba misiles balísticos iraníes y lanzadores en la región de Volgogrado, según Andriy Kovalenko, director del Centro para Contrarrestar la Desinformación, dirigido por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. "Allí se almacenaban algunos misiles balísticos iraníes, así como sus lanzadores", subrayó. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, 125 drones ucranianos fueron "destruidos e interceptados" en la noche del 29 de septiembre, incluidos 67 en la región de Volgogrado, donde se encuentra el depósito de municiones.

AUSTRIA ELECCIONES

El líder conservador austríaco ofrece "estabilidad" ante el miedo y las opciones radicales

Viena (EFE).- El líder del conservador Partido Popular austríaco (ÖVP) y actual jefe del Gobierno, Karl Nehammer, ofreció este domingo estabilidad desde el centro político y advirtió contra la "llegada de fuerzas radicales" en las parlamentarias de hoy, en las que el partido ultranacionalista FPÖ es el favorito según los sondeos. Nehammer, que aspira a seguir cinco años como canciller federal, reconoció hoy que la gente en el país centroeuropeo tiene muchas preocupaciones, entre las que citó la inflación o las guerras en Oriente Medio y Ucrania, y aseguró que "los problemas se pueden solucionar mejor con confianza que con miedo". Las más recientes encuestas dan al ÖVP el 25 % de los votos, más de 12 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2019, en las que fue el ganador con un 37,5 %.

NEPAL LLUVIAS

Al menos 129 los muertos en las peores inundaciones en medio siglo en Nepal

Katmandú (EFE).- Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 129 las personas muertas en una de las peores inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal, provocados por un récord de lluvias que han azotado el país del Himalaya durante los últimos tres días. La Policía de Nepal, al frente de las operaciones de rescate, indicó que otras 62 personas permanecen desaparecidas en distintas localidades del país afectadas por las lluvias y que otras 86 personas han resultado lesionadas. Las fuerzas de gestión de desastres han rescatado a unas 3.200 personas afectadas por inundaciones o deslizamientos de tierra, con centenares de viviendas destruidas y poblaciones incomunicadas.

SUDÁN DEL SUR VIOLENCIA

Al menos 15 muertos y diez heridos en enfrentamientos tribales en Sudán del Sur

Juba (EFE).- Al menos 15 personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en enfrentamientos tribales en el centro de Sudán del Sur, donde son frecuentes los combates por el ganado, pastoreo o la venganza, informaron a EFE fuentes policiales. El portavoz de la Policía del estado de Al Buhayrat (centro), Elijah Makuach, indicó que los enfrentamientos se desataron la pasada madrugada en el estado cuando grupos de jóvenes armados de la tribu Pakam atacaron a la tribu Rup en la región de Rumbek, en venganza por la muerte de uno de sus miembros en un combate similar el año pasado. Señaló que fuerzas de la Policía y el Ejército fueron enviadas a las aldeas donde se registran enfrentamientos para controlar la situación, detener a los responsables y trasladar a los heridos a los centros médicos de Rumbek, en el centro de Al Buhayrat.

FILIPINAS TORMENTA

Filipinas eleva a Kraton a la categoría de tifón y advierte de su incremento de intensidad

Manila (EFE).- El Departamento filipino de Meteorología elevó este domingo a la categoría de tifón a la tormenta Krathon, que se encuentra en aguas al noreste del país, y advirtió de la posibilidad de que debido a su "rápido aumento de intensidad" pueda alcanzar la categoría de supertifón. Krathon, previamente una tormenta tropical severa, gana fuerza mientras se encuentra en aguas del noreste de Filipinas con un rumbo que podría impactar más adelante a la isla de Taiwán. El tifón, conocido como Julian en Filipinas, se encuentra a unos 275 kilómetros al este de la isla de Luzón, la principal del archipiélago y donde se ubica Manila, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 135.

PAPA BÉLGICA

El papa exige a los obispos que no cubran los abusos y que se juzguen a los abusadores

Bruselas (EFE).- El papa Francisco exigió a los obispos "que no cubran los abusos" y "que se juzgue a los abusadores" durante la misa que celebró este domingo en el estadio 'rey Balduino' de Bruselas ante unas 30.000 personas. Afirmó que en la reunión que mantuvo con personas abusadas en Bruselas, sintió "el sufrimiento" y destacó en una improvisación en la homilía que en la Iglesia: "que no hay lugar para los abusos, ni para cubrir los abusos", recibiendo los aplausos de los fieles. "Pensamos en lo que ocurre cuando los pequeños son escandalizados, heridos, maltratados por quienes deberían cuidarlos, en las heridas de dolor e impotencia en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en la comunidad", agregó el papa en su homilía. EFE