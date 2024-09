Primera evidencia de un cono de salpicadura volcánica en Marte

Imágenes del orbitador MRO de la NASA han permitido identificar un respiradero volcánico en Marte como cono de salpicadura volcánico, parecido al de la erupción de Fagradalsfjall (Islandia) en 2021. A través de una investigación morfológica detallada y un modelado balístico, Ian T.W. Flynn, investigador postdoctoral de la Universidad de Idaho, descubrió que la característica volcánica marciana -ubicada al sur de la región de Pavonis Mons- "se parece mucho a los conos de salpicadura que se encuentran en la Tierra". El estudio se publica en la revista Icarus. "Los conos de salpicadura son tan comunes en la Tierra que parecía extremadamente improbable que simplemente no existieran en Marte", dijo Rader. "Dado que los conos de salpicadura solo pueden formarse en las condiciones adecuadas, su presencia nos da un punto de referencia al que apuntar cuando simulamos volcanes marcianos". Los conos de salpicadura se crean por trozos calientes de lava voladora que caen a la superficie durante erupciones volcánicas explosivas, específicamente durante períodos sostenidos de formación de fuentes de lava. Son características comunes en la Tierra (incluso en Idaho, sobre todo en el Craters of the Moon National Monument and Preserve) y desde hace tiempo se sospecha que también se encuentran en Marte. Sin embargo, hasta ahora no había pruebas sólidas de su existencia. "La similitud entre los conos de salpicadura de Marte y los de Islandia indica que la dinámica de las erupciones que se produjeron en Islandia en los últimos años también se produjo en Marte", dijo Flynn. "Esto es emocionante, ya que amplía la gama de estilos de erupciones volcánicas posibles en Marte". Este descubrimiento puede darnos pistas sobre cómo se produjeron las erupciones volcánicas en Marte, específicamente en relación con los gases en el magma y las condiciones ambientales en el momento en que se produjo la erupción. También es una confirmación más de que los volcanes islandeses (y de Idaho) están en erupción ahora de la misma manera que lo hicieron hace millones de años en Marte. "Estamos encantados con este descubrimiento porque llena un vacío observacional claro en la vulcanología marciana y sienta las bases para futuras investigaciones sobre las características de las salpicaduras en Marte", dijo Flynn.

