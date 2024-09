Celonis y Ardoq lanzan una solución que permite a los CIOs alinear las inversiones en tecnología con el negocio

Celonis, empresa especializada inteligencia y minería de procesos, y Ardoq, expertos en arquitectura empresarial, han lanzado este viernes una solución conjunta que permite crear "un gemelo digital mejorado" de la organización capaz de mostrar la correlación entre las operaciones de IT y el rendimiento de los procesos de las compañías, permitiendo a los CIOs (directores de sistemas de información, por sus siglas en inglés) alinear las inversiones en tecnología con las prioridades de negocio. "Los CIOs actualmente deben encontrar un equilibrio entre la gestión del negocio mediante la optimización de IT y su potenciación a través de la transformación digital", explica Eugenio Cassiano, SVP de Estrategia e Innovación de Celonis, defendiendo que esta herramienta que acaban de presentar -que se apoya en la plataforma Process Intelligence de Celonis y la tecnología de arquitectura empresarial de Ardoq- "cierra la brecha entre el negocio y las IT". "Esta nueva solución de Celonis y Ardoq ofrece a los CIOs una visibilidad sin precedentes sobre cómo se relacionan las IT y el rendimiento empresarial. Les capacita para tomar decisiones tecnológicas estratégicas más informadas y realizar un seguimiento preciso del impacto empresarial de las iniciativas de transformación de sistemas", añade Cassiano. EN BUSCA DEL GEMELO DIGITAL DEFINITIVO La tecnología de gemelos digitales en las empresas modernas es de extrema importancia. Un reciente análisis de McKinsey prevé que el mercado mundial de esta tecnología crezca aproximadamente un 60% anual durante los próximos cinco años, hasta alcanzar los 73.500 millones de dólares en 2027. Este rápido crecimiento subraya el valor cada vez mayor que las organizaciones otorgan a la visibilidad operativa integral, la planificación de escenarios y otras ventajas que proporcionan los gemelos digitales. Más de 1.500 empresas utilizan la plataforma Process Intelligence de Celonis para construir un "gemelo digital vivo" de sus operaciones empresariales. En paralelo, la plataforma de Ardoq, neutral en cuanto a proveedores y basada en datos, ha sido adoptada por casi 400 empresas digitalmente avanzadas de todo el mundo. Poniendo en común su experiencia en estos campos buscan "enriquecer los gemelos digitales de las organizaciones". En concreto, la solución proporciona: una única fuente de conocimiento, integrando los procesos de negocio y las TI de apoyo para obtener una perspectiva multidimensional de la organización; un impacto empresarial basado en datos, al cuantificar el impacto de las iniciativas de IT en las métricas clave del negocio; y una solución agnóstica de sistemas, siendo capaz de "abarcar entornos de aplicaciones de múltiples proveedores para obtener transparencia de integración de extremo a extremo", tal y como explican las compañías. De esta forma, los directores de sistemas de información (CIOs) y de IT pueden respaldar mejor las iniciativas clave de la organización, como pueden ser la modernización de sistemas -tomando decisiones más informadas y realizar un seguimiento de su impacto- o la consolidación de procesos y aplicaciones, al ofrecer un análisis cuantitativo del ROI (Retorno Sobre la Inversión, por sus siglas en inglés). "Los directores de sistemas de información comentan con frecuencia lo difícil que es medir el impacto empresarial de sus inversiones en tecnología", afirma Erik Bakstad, director general y cofundador de Ardoq. "Ahora ya es un hecho. Utilizando los datos de arquitectura empresarial de Ardoq y la inteligencia de procesos de Celonis, los CIOs pueden ver en tiempo real cómo sus esfuerzos de transformación empresarial están contribuyendo a los objetivos a largo plazo de la organización y aportando el máximo valor", ha aseverado. Por su parte, Jeroen Akkermans, jefe de Innovación Digital y Arquitectura Empresarial-Digital & Tech, DSM-Firmenich, ha dicho que "como clientes" se encuentran "muy contentos" con esta colaboración. "La integración de la inteligencia de procesos y el modelado de procesos con la arquitectura empresarial nos permitirá tomar decisiones basadas en datos con mayor precisión y agilidad a partir de una base de datos más completa. Esperamos con interés las capacidades mejoradas y el impacto significativo que esta asociación puede tener en nuestro éxito empresarial", concluye.

