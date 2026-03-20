Experta destaca que la vacunación es la "medida más eficaz" frente a la meningitis, tras el brote en Reino Unido

Margarita Rubio, catedrática de Epidemiología en la Universidad Europea, subrayó que la detección rápida y el tratamiento inmediato son pasos clave para gestionar con éxito casos de enfermedad meningocócica, ya que cualquier demora puede incrementar el riesgo de fallecimiento. Tras el brote de meningitis B registrado en Kent, Reino Unido, que según Europa Press ha dejado dos personas fallecidas y más de veinte afectados, la especialista enfatizó la importancia de la vacunación y del seguimiento médico para contener la transmisión y evitar complicaciones, según reportó Europa Press.

La meningitis meningocócica, dentro de la cual se incluye el serogrupo B, se produce por la bacteria Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, y se propaga principalmente a través de gotas de secreciones respiratorias o saliva. En declaraciones recogidas por Europa Press, Rubio explicó que la transmisión suele producirse por contactos estrechos y prolongados, tales como besos, tos cercana o al compartir objetos como vasos. También puntualizó que los síntomas iniciales abarcan fiebre elevada, rigidez en el cuello, cefalea intensa, sensibilidad a la luz, náuseas, desorientación y la aparición de exantema petequial o purpúrico, visible como manchas de tono púrpura en la piel.

El medio Europa Press consignó que, de acuerdo con datos del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), el riesgo derivado del brote detectado en Reino Unido permanece muy bajo para la población en general de Europa, incluyendo a España. No obstante, Rubio recordó que, a pesar de que la enfermedad se considera grave, los brotes tienden a estar localizados y suelen controlarse gracias a la intervención sanitaria oportuna.

Respecto a las consecuencias de la enfermedad, Rubio puntualizó para Europa Press que la tasa de mortalidad se sitúa cerca del 10 por ciento de los casos y aproximadamente una quinta parte de quienes sobreviven pueden presentar secuelas permanentes, como sordera o daño cerebral. Del mismo modo, los datos europeos resaltan que los grupos con mayor incidencia de enfermedad meningocócica corresponden, principalmente, a lactantes menores de un año, niños entre uno y cuatro años, y adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años.

Analizando el protocolo de actuación frente a un caso sospechoso, Europa Press detalló que la persona afectada debe aislarse y recibir tratamiento con antibióticos de amplio espectro antes de contar con la confirmación microbiológica. Una vez confirmado el diagnóstico, el profesional sanitario puede ajustar el antibiótico según la sensibilidad bacteriana. Además del uso de antibióticos, Rubio afirmó que se recomienda la administración de corticoesteroides para disminuir el riesgo de daño neurológico.

Las medidas preventivas no solo incluyen el abordaje del caso confirmado. Europa Press informó que personas que hayan mantenido contacto estrecho con el caso, ya sean convivientes, quienes hayan estado en contacto con secreciones orales, o asistentes a guarderías y residencias, deben iniciar profilaxis antibiótica y, en los casos indicados, proceder a la vacunación lo más pronto posible. Rubio remarcó que la coordinación de vigilancia epidemiológica y el análisis del historial de viajes a zonas afectadas complementan el abordaje integral para limitar la propagación.

En el contexto del calendario vacunal en España, según reportó Europa Press, la vacuna para meningococo B se incorporó en el esquema infantil a finales de 2022, y se administra a los dos, cuatro y doce meses. Dentro del mismo año, los menores también reciben la vacuna frente a meningococo C, mientras que a los doce años la inmunización abarca los serogrupos A, C, W e Y. Para los adolescentes que no hayan sido inmunizados previamente, existe la posibilidad de vacunación hasta los 18 años.

Las recomendaciones de inmunización también están en constante revisión. Europa Press señaló que tanto el Comité Asesor de Vacunas como la Asociación Española de Pediatría sugieren la inclusión sistemática de la vacuna contra el meningococo B a los doce años, con el fin de fortalecer la protección en esa franja etaria. Tales recomendaciones responden a la imprevisibilidad en la epidemiología de la enfermedad y al incremento de brotes en adolescentes en países próximos a España. Para los jóvenes de más de doce años, la vacunación se sugiere de forma individualizada, atendiendo a la historia inmunológica de cada uno.

Rubio sostuvo que la combinación de estrategias como la detección precoz, el tratamiento antibiótico inmediato tanto para casos confirmados como para contactos estrechos, y la ampliación de los programas de inmunización, son herramientas eficaces para limitar el impacto de posibles brotes y proteger a la población vulnerable. Europa Press recogió, además, que la experta reiteró la importancia de mantener activa la vigilancia epidemiológica y de considerar el historial de desplazamientos a áreas en las que se hayan registrado casos recientes, como parte del enfoque para prevenir la expansión de la meningitis meningocócica en Europa.