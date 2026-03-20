La obra 'Estación Quequén' lleva a Arbolé "un viaje infinito por la libertad, la diferencia y el amor"

Durante la representación de 'Estación Quequén', todos los títeres en escena asumen el papel de arquetipos y símbolos con su propia dualidad de luz y sombra, ilustrando la idea de que tanto lo positivo como lo negativo se encuentran en cada aspecto de la vida, según la información proporcionada por Teatro Arbolé. Esta propuesta, dirigida al público infantil desde los dos años de edad, se concreta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza en doble función: el sábado a las 18:00 y el domingo a las 12:00.

De acuerdo con lo publicado por Teatro Arbolé, la compañía argentina Canapé de Polenta impulsa esta obra como un viaje temático centrado en la libertad, la aceptación de las diferencias, la amistad y la posibilidad de elegir el propio camino. El montaje utiliza la dinámica de los títeres combinada con música y composiciones interpretadas en directo, lo que permite a los personajes explorar y transmitir los valores destacados a lo largo de la puesta en escena. Según precisó el medio, la puesta en escena busca que niños y adultos reflexionen sobre el significado de la luz y la sombra en sus propias vidas, sugiriendo que en cada situación positiva siempre existe un matiz negativo y viceversa.

La obra 'Estación Quequén' se caracteriza porque los personajes no solo cumplen roles narrativos, sino que sirven como representación simbólica de cualidades humanas esenciales. El espectáculo maneja estos conceptos con un enfoque lúdico, incorporando el humor como recurso para acercar temas como la libertad y el amor al público infantil, según consignó Teatro Arbolé.

El medio detalló que la estructura del espectáculo favorece la interacción del público y la comprensión de mensajes complejos de forma sencilla. A través de la música en vivo y las canciones, los personajes ponen en evidencia cómo la amistad y el respeto a la libertad se constituyen como elementos capaces de transformar la realidad de cada persona, permitiendo reconfigurar el presente a partir de las decisiones individuales.

Según informó Teatro Arbolé, la propuesta de Canapé de Polenta apunta a destacar que todos los arquetipos son esenciales para la experiencia vital, ya que identifican emociones y valores presentes en la vida diaria. La dualidad representada en los personajes se utiliza para fomentar el aprendizaje sobre la diferencia, la convivencia y la riqueza de perspectivas, elementos que refuerzan el mensaje de la obra.

La iniciativa responde a la línea de programación del Teatro Arbolé, orientada a incorporar montajes internacionales y poner en valor el lenguaje universal del títere y la música como herramienta para abordar grandes temas en espacios accesibles para audiencias jóvenes, reportó Teatro Arbolé.

Las dos funciones previstas este fin de semana responden a la expectativa generada por el arribo de la compañía argentina a Zaragoza y consolidan la apuesta por espectáculos que, mediante recursos teatrales simples y directos, potencien valores como la amistad y la libertad a través de relatos visuales, musicales y simbólicos, según destacaron los organizadores.