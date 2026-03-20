España afirma que la UE "no debe resignarse a una 'realpolitik' mal entendida" y pide integración

El presidente de la Unión de Federalistas Europeos (UEF), Domènec Ruiz, subrayó el papel de España en el liderazgo internacional de la Unión Europea, remarcando la necesidad de que el país continúe reforzando el proyecto europeo junto a Alemania y Francia, especialmente en el contexto de las cuatro décadas transcurridas desde la adhesión española a la UE. Según informó el medio que cubrió la sesión inaugural del Congreso de la UEF en Barcelona, Ruiz instó al Ejecutivo a recordar al Consejo Europeo la propuesta de reforma de los tratados que España trasladó durante su presidencia del Consejo, enfocándose en la consolidación institucional de la Unión.

En el transcurso de la apertura del evento, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó que la Unión Europea no debe aceptar una "realpolitik" mal interpretada ante la situación internacional actual. De acuerdo con lo publicado por la fuente, Albares llamó a una mayor integración como medio para fortalecer la paz en el continente, y defendió que la cooperación europea debe situarse en el centro de las respuestas frente a las crisis globales.

El jefe de la diplomacia española compartió la mesa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Durante su intervención, Albares señaló que "quienes apoyan la guerra, quienes aceptan el unilateralismo, quienes permiten que las voces de extrema derecha antieuropeas erosionen la fortaleza de nuestro proyecto común, van directamente contra los intereses de los españoles y de los europeos, directamente contra su bienestar", cita recogida por distintos medios que acudieron al acto.

Explicó que el realismo en la política exterior europea debe consistir en la defensa del derecho internacional, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, la promoción de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz. Según reportó el medio, el ministro recalcó que evitar que la guerra se convierta en un instrumento de política exterior debe ser una prioridad para la Unión, subrayando que esta institución precisa abordar el momento actual con una actitud ambiciosa y proactiva.

Albares afirmó: "Es la hora de una Unión soberana, independiente, con voz e identidad propia, capaz de defender tanto sus intereses como sus principios". A su juicio, la UE ha de convertirse en un actor global que apueste por la diplomacia, el diálogo y la negociación en escenarios donde otras potencias optan por la confrontación y el conflicto armado.

Advirtió que el contexto internacional no se resume en una crisis temporal, sino que configura "un cambio de época, que se manifiesta cada día, tanto en el número como en la intensidad de los conflictos". Relacionó este fenómeno con el aumento de los precios energéticos, señalando también, según lo publicado por la fuente, que el Gobierno español ha puesto en marcha medidas específicas para frenar el impacto interno de la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con la información difundida, Albares insistió en la necesidad de que Europa adquiera las herramientas y políticas adecuadas para enfrentar los desafíos actuales, argumentando que la autonomía estratégica en sectores clave resulta fundamental. Planteó la urgencia de configurar una Europa soberana, “que no tiene por qué ser una Europa en contra de nadie, sino a favor de la cooperación, de la paz y del entendimiento”.

Para avanzar hacia ese objetivo, el ministro propuso dar pasos decisivos en proyectos como el establecimiento de una defensa y seguridad comunes, el desarrollo de una industria militar europea unificada y la creación de un ejército común. Consideró que estos avances requieren "un salto cualitativo" inmediato, dado el agravamiento de escenarios bélicos en el entorno europeo.

Albares también defendió la necesidad de preservar el modelo social europeo ante las amenazas de desestabilización interna. Según consignó el medio, el titular de exteriores instó a combatir “a la extrema derecha que quiere ver una Europa débil y dividida”, recordando que la UE tiene raíces en la búsqueda de paz, dignidad humana y cohesión social, y no en la mera integración económica o de mercados.

El presidente de la UEF España, Enrique Barón, se refirió al contexto constitucional español para subrayar que "el trabajo no está acabado", proponiendo que el Senado asuma el papel de cámara representativa de las comunidades autónomas y de los pueblos del Estado. Propuso además reabrir el debate sobre la solidaridad y la organización federal en España, con especial énfasis en la cuestión de la financiación autonómica.

Barón reivindicó el lema 'No a la guerra' en el marco del conflicto en Oriente Medio, alineándolo con un compromiso hacia la paz. Según relató el medio, Barón declaró: "Es un sí a la paz. Los europeos hemos sido capaces de superar muchas guerras civiles, estamos construyendo una Europa federal, aunque no nos lo creemos del todo, pero aquí no se está construyendo ni una Europa imperial, ni una Europa de monarquías absolutas, ni una Europa basada en el poder. Es una basada en la unión, en la memoria".

Según la cobertura del evento realizada por el medio, las posturas expresadas por los distintos ponentes convergieron en la idea de que la estabilidad y el bienestar colectivos de Europa dependen tanto de fortalecer la integración política y la soberanía regional como de una defensa común frente a los desafíos globales. Los participantes sostuvieron la importancia de evitar la fragmentación interna y de avanzar en reformas que hagan a la UE más resistente ante las tensiones internacionales, consolidando así su papel en la defensa del derecho, la paz y los derechos fundamentales.