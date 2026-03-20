El multimillonario Joesley Batista negocia con la siderúrgica brasileña CSN comprar su división cementera

El director financiero de CSN, Marco Rabello, ha detallado ante accionistas que la compañía utilizará su participación en la división cementera como garantía para un préstamo por un valor situado entre 1.124 y 1.297 millones de euros. En este contexto, el conglomerado industrial brasileño se encuentra en conversaciones avanzadas para vender su unidad de cemento, según informó Bloomberg, que cita a fuentes con conocimiento de las negociaciones.

El empresario brasileño Joesley Batista, que controla el 48,34% de la gigante cárnica JBS a través de J&F Investimentos, lidera el interés por adquirir esta división clave de CSN. De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, Batista negocia directamente con Benjamin Steinbruch, presidente y consejero delegado de la siderúrgica, buscando tomar el control no solo de la planta de cemento sino también mostrando disposición para incorporar la unidad dedicada a la extracción de minerales en el acuerdo, lo que lo diferencia de otros grupos interesados. Votorantim, otro importante grupo brasileño del sector, y la china Huaxin Cement también han presentado ofertas o manifestado su interés, indican las mismas fuentes.

CSN, que ya cuenta con la asesoría del banco estadounidense Morgan Stanley, trabaja en el proceso para desprenderse de su división de cemento y de participaciones relevantes en sus áreas de infraestructuras y logística, según detalló Bloomberg. La intención de la compañía es concretar estas operaciones antes de que finalice el tercer trimestre y conseguir ingresos que se estiman entre 2.447 y 2.936 millones de euros. Con este objetivo de saneamiento financiero, la metalúrgica aspira a fortalecer su estructura de capital frente a incrementos importantes de su endeudamiento.

En cuanto a sus recientes resultados financieros, CSN comunicó haber registrado una pérdida neta de 245,8 millones de euros en 2025, cifra que representa una reducción del 2% respecto al ejercicio anterior. Los ingresos totales de la compañía crecieron un 2,5%, alcanzando 7.307 millones de euros durante ese mismo período. En el cuarto trimestre, sin embargo, la empresa reportó un saldo negativo de 117,6 millones de euros, contrastando con los 12,5 millones de euros en beneficios obtenidos en el periodo comparable del año previo. Además, la facturación trimestral descendió un 3,3%, situándose en 1.860 millones de euros.

El saldo de deuda neta de CSN al cierre del ejercicio escaló hasta los 6.723 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 15,4% y un aumento del 9,8% respecto al cierre del tercer trimestre. De acuerdo con lo reportado por Bloomberg, la presión de la deuda y la búsqueda de liquidez forman parte de los motivos centrales detrás de las actuales negociaciones de venta.

En el proceso de venta, la apertura de conversaciones directas entre Batista y Steinbruch sugiere un avance concreto en las gestiones, según indicó Bloomberg, mientras los otros grupos postulantes, Votorantim y Huaxin, han presentado propuestas en el contexto de un proceso competitivo que busca la mejor valorización de los activos cementeros y, potencialmente, mineros de CSN.

El medio Bloomberg también informó que la compañía había asignado previamente asesores para estructurar la desinversión en diferentes ramas, con un énfasis particular en la totalidad de la división cementera. La finalidad de la estrategia es impulsar el levantamiento de recursos destinados a reducir pasivos y aumentar la flexibilidad financiera en un entorno de resultados operativos dispares y volatilidad en el sector del acero y la construcción en Brasil.

Según consignó Bloomberg, CSN espera completar la transferencia de sus activos y materializar el ingreso de fondos antes del cierre del tercer trimestre, lo que le permitiría soportar la carga financiera asociada a la ampliación de la deuda y buscar nuevas vías de crecimiento o reestructuración. La diferencia en las propuestas entre los interesados se centra en los activos elegidos: mientras Batista busca integrar también la operación minera, los otros postulantes se han enfocado sobre todo en la planta cementera.

La multinacional brasileña confía en que la enajenación de estos activos facilitará la obtención del crédito necesario para su equilibrio financiero, con la división cementera como aval principal de la operación crediticia, como explicó Marco Rabello ante inversores y recogió Bloomberg. Así, CSN avanza en su reestructuración dentro del panorama industrial y financiero brasileño.