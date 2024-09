Sumar defiende que tener presencia política en la toma de posesión de Sheinbaum ayuda a resolver el conflicto político

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha defendido que su asistencia a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo ayudar a solucionar el conflicto diplomático abierto. Por su parte, el portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Íñigo Errejón, ha recalcado que no hay contradicción en que Sumar tenga presencia política, como es el caso de Pisarello, con el acatamiento a la directriz del Ministerio de Exteriores de que el Gobierno no acuda a la ceremonia por la exclusión del Rey Felipe VI. Ambos se han pronunciado en los pasillos del Congreso sobre la polémica abierta por la no invitación del monarca a este acto y la respuesta del Ejecutivo de no enviar a ningún ministro a modo de protesta. Una vez que ayer Pisarello avanzó que iba a asistir a la toma de posesión, Errejón ha explicado que hay que diferenciar las relaciones instituciones y los vínculos de "simpatía" entre formaciones políticas. A nivel de partido, la formación también mandará a un representante que aún no se ha concretado. "La representación de Estado la decide Exteriores y decidió que España no iba a tener ninguna representación de Estado en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Nosotros dijimos que nos hubiera gustado que tuviera alguna, pero que eso le compete a Exteriores y que lo respetamos", ha ahondado para, a continuación, no ocultar que tienen "simpatía muy elevada" con la presidenta mexicana, una dirigente comprometida con la justicia social. Unos vínculos, ha relatado, que vienen de lejos y por ello estarán representados desde el grupo parlamentario, si que haya la "menor contradicción" por ello. PISARELLO: PEDIR DISCULPAS POR EL COLONIALISMO ES "RAZONABLE" Por su parte, Pisarello ha destacado que las relaciones con México son importantes y que arrastran un conflicto diplomático desde hace años que podría haberse ahorrado España, en referencia a que el monarca no respondió a una carta del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador para demandar disculpas por los agravios durante la Conquista. "El Rey en su momento pidió disculpas a las personas sefardíes que habían sido expulsadas y perseguidas en España hace muchísimos siglos. No tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI la Casa Real no pueda hacer lo mismo", ha argumentado para agregar que pedir disculpas por el colonialismo es "razonable". El dirigente de los 'comunes' ha desgranado que asiste como diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso para contribuir a que ese conflicto "evitable" se "resuelva", agregando que no responder a la invitación cursada sería un "desaire" también. Cuestionado sobre si Sumar debería haber enviado a ministros a la toma e posesión, Pisarello que es una "lástima" que habiendo dos gobiernos progresistas en España y en México las relaciones "no sean más estrechas" y que su papel es fomentar que se restituyan. Por tanto, ha precisado que una cosa es el papel del Ejecutivo y otra la de los diputados. MINISTROS DE SUMAR DIFERENCIA PAPEL INSTITUCIONAL Y EL POLÍTICO El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en declaraciones a La Sexta en que Sumar porque tienen buenas relaciones con la presidenta mexicana y respetan el criterio de Exteriores. Eso sí, ha agregado que el Gobierno tiene una posición institucional y Sumar tiene también las suyas a nivel político. A su vez, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha detallado en declaraciones a 'Telecinco' que las relaciones con México son "absolutamente estratégicas" y que es "normal" que en democracia haya roles diferentes en función de si se es miembro del Ejecutivo o del parlamento. "Yo como miembro del Gobierno, lo que tengo que decir es que España tiene el mayor interés en tener las mejores relaciones posibles con México y luego los partidos, como es lógico en una democracia, pues expresan sus posiciones con absoluta legitimidad", ha remarcado.

