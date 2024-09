Líbano pide actuar contra Israel: "¿Quién garantizará que no se lanzarán tales ataques contra otros Estados?"

El primer ministro interino de Líbano, Nayib Mikati, ha pedido este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas contra Israel ante las "brutales prácticas del enemigo israelí" contra el Estado y el pueblo libanés, en el marco de la escalada entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá. "El agresor afirma que solo ataca a los combatientes y las armas, pero aseguro que los hospitales están llenos de civiles heridos, incluidas decenas de mujeres y niños. Cabe plantearse una pregunta: ¿quién puede garantizar que no se lanzarán tales ataques contra otros Estados si no se toman medidas disuasorias y sanciones decisivas contra el agresor?", ha cuestionado. Mikati ha dicho que espera regresar a su país "con una postura explícita", pidiendo "el cese de esta agresión y el respeto de la soberanía y la seguridad" de Líbano, donde "el número de mártires y heridos está aumentando" después de que "cientos de civiles hayan perdido la vida en pocos días y los hospitales están "desbordados, incapaces de aceptar más heridos". El jefe de Gobierno libanés ha hecho hincapié en que Israel está violando su soberanía "al enviar sus aviones de guerra y sus drones a sus cielos, al matar a civiles, incluidos jóvenes, mujeres y niños, al destruir hogares y al obligar a las familias a huir en duras condiciones humanitarias". "Están sembrando el terror y el miedo entre los ciudadanos libaneses a la vista del mundo, que observa ocioso", ha lamentado. "Líbano es hoy víctima de una agresión cibernética electrónica y de una agresión aérea y marítima que puede convertirse en una agresión terrestre y en una guerra regional total (...) Estamos presenciando hoy una escalada sin precedentes en la que se recurre a nuevas herramientas, especialmente herramientas electrónicas, para dañar a mi pueblo", ha denunciado. Tras lamentar que "hoy el mundo es incapaz de detener la actual tragedia humanitaria" en la región", ha solicitado al Consejo que "asuma todas sus responsabilidades y adopte una postura decisiva que ponga fin a la difícil situación" y allane el camino hacia soluciones diplomáticas. "No estamos pidiendo caridad. Pedimos (que se respeten) nuestros derechos legítimos de conformidad con el Derecho Internacional", ha zanjado. En este sentido, Mikati ha recordado que "las tensiones actuales no surgen de la nada, sino que son el resultado de una acumulación de conflictos y agresiones que nunca se han resuelto radicalmente". "Seguimos siendo testigos de violaciones israelíes de nuestra soberanía las 24 horas del día por aire, mar y tierra", ha aseverado, indicando que "estas violaciones reiteradas socavan todos los esfuerzos de estabilización y amenazan a toda la región con una explosión en cualquier momento". El aumento de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel ha confirmado que se está preparando para una posible incursión terrestre en Líbano con vistas a "seguir causando daños a Hezbolá".

Compartir nota: Guardar