Jueves, 26 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

EUU y Argentina lideran foro global en Nueva York para "hacer oír la voz" de venezolanos

Nueva York (EFE).- Estados Unidos y Argentina lideraron este jueves un foro internacional en Nueva York para abordar la crisis política venezolana y "hacer oír la voz" del pueblo en el país caribeño, después de que Nicolás Maduro se autoproclamase vencedor de los comicios del pasado mes de julio. "Si hoy tenemos un objetivo único, ése es garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados y que puedan determinar su propio futuro", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al inicio de esta cumbre.

MÉXICO AYOTZINAPA

ONU pide a México "acciones renovadas" tras una década del caso Ayotzinapa y López Obrador asegura que hizo "todo" lo posible

Ciudad de México (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno mexicano "acciones renovadas" ante los "resultados insatisfactorios" de la investigación de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotiznapa, un suceso que cumple 10 años este jueves. "La extrema gravedad de lo ocurrido, los resultados insatisfactorios - así reconocidos por todos los actores - y la perseverancia de las familias hacen imprescindible recuperar el diálogo, restablecer la confianza y adoptar acciones renovadas que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido", señala la ONU-DH en un comunicado. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hizo "todo" lo posible para dar con el paradero de los desaparecidos. “Que les quede muy claro, se lo digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, afirmó el mandatario.

ONU PALESTINA

Mahmud Abás afirma que "el mundo entero es responsable" de Gaza por vender armas a Israel

Naciones Unidas (EFE).- El presidente de Palestina Mahmud Abás afirmó este jueves que "el mundo entero es responsable de lo que le pasa" al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y exigió que cese la venta de armas a Israel."Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar", dijo Abás ante la Asamblea General de la ONU, cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 41.000 muertos, gran parte de ellos civiles.Abás, que fue recibido con una larga salva de aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- aprovechó el discurso para criticar a Estados Unidos, "la mayor democracia del mundo", por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continúan

Jerusalén (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó este jueves de "incorrectas" las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en el Líbano en las próximas horas y dijo que los combates continuarán "con toda su fuerza". "Las noticias sobre un alto el fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense, a la que el primer ministro ni siquiera respondió", reza el comunicado en referencia a la iniciativa de tregua realizada ayer por una coalición de países. Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hizbulá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado reiterá que Israel solo le pondrá fin "cuando se logren todos los objetivos de la guerra".

VENEZUELA CRISIS

La presidenta del Parlamento Europeo se reúne en Madrid con Edmundo González

Madrid (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió brevemente este jueves en Madrid con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido por la Eurocámara como presidente legítimo de Venezuela, aunque no por los Estados miembros de la Unión Europea (UE).Metsola participó durante menos de diez minutos en un encuentro que González mantuvo en Madrid con el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros dirigentes del partido, antes de participar en la clausura del Foro de la Fundación FAES.Preguntada por EFE a su salida del encuentro, la política maltesa evitó hacer declaraciones sobre el que supone su primer contacto en persona con González.

PERÚ TRANSPORTE

Los transportistas de Lima reclaman ante Congreso seguridad frente a la ola de extorsión

Lima (EFE).- Centenares de trabajadores del transporte público de Lima se concentraron este jueves ante el Congreso para exigir medidas de seguridad ante la ola de extorsión que sufren y que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de tres conductores. La marcha de protesta, que se inició a primera hora de la mañana, llegó a la sede del Legislativo, que se encontraba protegida por un gran cordón policial, con una pancarta que rezaba "no más sangre, no más extorsión". El paro causó desde primeras horas de la mañana tráfico en varios puntos de la capital y largas filas de ciudadanos que no tenían como ir a sus lugares de trabajo.

HAITÍ CRISIS

Ruto dice que Kenia enviará más policías a Haití para lograr el objetivo de 2.500 en enero

Naciones Unidas (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país enviará más policías a Haití para alcanzar de aquí a enero de 2025 el objetivo de 2.500 efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) autorizada por la ONU."Kenia desplegará el contingente adicional para lograr el objetivo de contar con 2.500 agentes de policía para enero del próximo año", indicó Ruto en su discurso, al precisar que su país ha destacado ya "382 agentes" en Haití.

CRISIS CLIMÁTICA

Sudamérica es cada vez más cálida, seca y con más riesgo de incendios

Redacción Ciencia (EFE).- Sudamérica se calienta, debido al cambio climático, a un ritmo similar que la media mundial, pero en regiones como el norte de la Amazonía se han triplicado los días al año con condiciones meteorológicas extremas (altas temperaturas, sequía y baja humedad), que se asocian a un mayor riesgo de incendios. Un estudio que publica Communications Earth & Environment firmado, entre otros, por investigadores chilenos y nicaragüenses se centró en las condiciones en zonas de Sudamérica entre 1971 y 2022 calculando el número de días al año en los que se experimentó simultáneamente condiciones extremas de calor, sequía e inflamabilidad. Los extremos de cada condición se calcularon a partir de registros diarios de temperatura máxima, promedios de precipitaciones de 30 días y registros diarios del índice meteorológico de incendios.

UE LATINOAMÉRICA

Países de Celac insisten en que la UE posponga ley sobre deforestación que afecta al café

Nueva York (EFE).- Los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) insistieron este jueves a la Unión Europea (UE) en que posponga la aplicación de su reglamento sobre deforestación, al considerar que afectaría muy negativamente a las exportaciones de café. “La Celac solicitó postergar indefinidamente la puesta en vigencia e implementación del reglamento sobre deforestación”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, durante una reunión informal entre la UE y ministros de la Celac en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin considera que la nueva doctrina nuclear es una "aviso" a Occidente y EEUU la tacha de irresponsable

Moscú (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la nueva doctrina nuclear rusa propuesta la víspera por el presidente, Vladímir Putin, es un "aviso" ante un posible ataque contra territorio ruso con participación occidental, en alusión a la autorización de los países de la OTAN a Ucrania para el empleo de misiles de largo alcance. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria subrayó que la doctrina, que contempla una respuesta nuclear a un ataque convencional, representa "un aviso para los países inamistosos". Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó de "total irresponsabilidad" la nueva doctrina. "Es una total irresponsabilidad y creo que muchos países en el mundo lo han dicho claramente siempre que (Rusia) ha amenazando con el tema nuclear, incluido China", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con la cadena MSNBC desde Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

SALUD MICROPLÁSTICOS

Comer alimentos ultraprocesados aumenta la cantidad de microplásticos en el cuerpo, según un estudio

Viena (EFE).- Un grupo de investigadores austríacos ha identificado una preocupante correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y una mayor presencia de microplásticos en el cuerpo.Según los resultados de un estudio piloto, publicados en 'Science of The Total Environment', las personas que consumen ultraprocesados ingieren más microplásticos que aquellas que optan por alimentos frescos. El uso de envases y utensilios de plástico, por el contrario, no mostró una influencia importante en la presencia de estas micropartículas detectadas en el organismo.El estudio lo ha dirigido Christina Hartmann, de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Austria, y en él han participado 15 personas, de entre 24 y 43 años, residentes en Viena y alrededores.

ARGENTINA CULTURA

Rosario homenajeará al 'Negro' Fontanarrosa por sus 80 años con la presencia de Serrat

Buenos Aires (EFE).- La ciudad de Rosario, cuna de ilustres personajes de Argentina, homenajeará a uno de sus hijos más famosos, el escritor y dibujante Roberto Fontanarrosa (1944-2007), quien en noviembre cumpliría 80 años, con la presencia del cantautor español Joan Manuel Serrat, quien fue amigo suyo. Según el Gobierno rosarino, la ciudad donde nacieron Ernesto 'Che' Guevara, Lionel Messi, Fito Páez o Darío Grandinetti "se vestirá de gala" del 22 al 26 de noviembre para recordar al 'Negro' Fontanarrosa en el que hubiera sido su octogésimo aniversario con un festival que incluirá diversas actividades. EFE

