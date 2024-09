Sánchez recibe el premio de la ONU 'He For She' y reivindica el feminismo en las relaciones internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes el premio de la ONU 'He for She' que reconoce su trabajo por la promoción de la paridad y la igualdad de género en España y ha reivindicado el activismo feminista en las relaciones internacionales. "Debemos alzar la voz y recordar al mundo que por desgracia la igualdad de género no es una realidad sino todavía una aspiración, no un lujo sino una necesidad, no un capricho progresista sino un derecho humano básico que nos atañe a todos", ha defendido Sánchez durante su intervención en el evento de la Alianza 'He For She', con motivo de su X aniversario, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. En este sentido, ha subrayado la defensa de los derechos de las mujeres como una de las "principales líneas de actuación" del Gobierno y una de las "principales prioridades" de la agenda política. Por ello, se ha comprometido a seguir promoviendo la alternancia de género en los más altos cargos de Naciones Unidas y seguir avanzando en la paridad e igualdad. "El cálculo es muy simple: si las mujeres son la mitad de la población mundial, deberían de representar la mitad de los gobiernos y parlamentos, la mitad de los consejos de administración de las empresas de mayor envergadura, la mitad de los puestos de responsabilidad en cualquier ámbito o sector", ha manifestado. En este punto, ha recalcado que su Gobierno seguirá enmarcado en una política exterior feminista y ha instado a promover un activismo femenista en las relaciones internacionales "promoviendo los derechos de género y la paridad en el mundo entero", ha apostillado. Junto a él han sido premiados otros tres jefes de Estado y de Gobierno como 'Champions de la igualdad de género' como Fumio Kishida, primer ministro de Japón; Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, y Félix Tshisekedi, presidente de República Democrática del Congo. Por su parte, ONU Mujeres ha resaltado en especial el incremento de la financiación por parte de España al organismo de la ONU además del trabajo que está realizando España para promover la rotación de género en la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la promoción de la paridad e igualdad de género en España, destacando al mismo tiempo que dos tercios del gabinete ministerial español está ocupado por mujeres.

Compartir nota: Guardar