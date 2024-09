Erdogan responsabiliza a la comunidad internacional de la masacre en Gaza y advierte de la "muerte" de la ONU

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha responsabilizado este martes a la comunidad internacional de la masacre que ha llevado a la muerte de más de 41.400 personas en bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, donde ha alertado de que podría "morir" el sistema de Naciones Unidas si no se toman las medidas pertinentes para evitar el genocidio. "El único motivo por el que la agresión de Israel contra el pueblo palestino se sostiene es que cuenta con el apoyo incondicional de un grupo de países. Aquellos que tienen influencia sobre Israel son cómplices de la masacre. Aquellos que supuestamente trabajan en pro de un alto el fuego siguen enviando armas y munición a Israel para que continúe con la masacre mientras actúan entre bambalinas", ha advertido Erdogan, que ha manifestado que esta postura es "incoherente" y una "falta de sinceridad". Durante su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente turco ha lamentado que "en Gaza no solo mueren los niños, sino también el sistema de la ONU". Así, ha lamentado que "los valores que occidente dice defender están murieron", además de la verdad, que "también muere". "Con toda franqueza y abiertamente, les pregunto a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos si los que están en Gaza y Cisjordania no son humanos, si no tienen derechos, si esos niños no tienen derecho a jugar en su patria", ha puntualizado antes de pedir al Consejo de Seguridad que actúe para "prevenir el genocidio y detener la crueldad". "¿A qué esperan para detener a (Benjamin) Netanyahu y su red (criminal)?", ha aseverado antes de acusar a las fuerzas israelíes de perpetrar "asesinatos en masa". "A los países que apoyan a Israel, ¿no les da vergüenza?", ha continuado antes de afirmar que "lo que pasa en Palestina es señal de un colapso moral", algo sobre lo que todo el mundo "debe reflexionar". Erdogan ha acusado al Gobierno israelí de violar el Derecho Internacional y "practicar la limpieza étnica", además de "ocupar el territorio palestino". Es por ello que ha ensalzado la "resistencia justa de un pueblo contra los que ocupan su tierra", la cual ha descrito como "noble y legítima". "Son héroes", ha dicho. El mandatario turco ha destacado la presencia del representante palestino en el hemiciclo "tras una larga lucha" y ha abogado por lograr la "membresía" de Palestina en el seno de la ONU. "Todos tenemos que cumplir con nuestra obligación ante el pueblo palestino sin más dilación", ha añadido. "Naciones Unidas se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que perecieron millones de personas, para mantener la paz y estabilidad internacionales. Con su creación resurgieron las expectativas de paz mundiales y se reavivaron las esperanzas", ha relatado, no sin antes lamentar que durante los últimos años la ONU "no ha cumplido con su misión fundacional y se ha convertido en una estructura disfuncional". En este sentido, ha incidido en la importancia de que la Justicia internacional "no puede quedar a expensas de cinco Estados miembro privilegiados del Consejo de Seguridad", una clara alusión al papel de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. "Se ha destrozado la Carta de Naciones Unidas desde este mismo estrado", ha afirmado. "Hemos visto imágenes de prisiones en Israel que han sido convertidas en campos de concentración, lo que muestra la barbarie. Gaza se ha convertido en el mayor cementerio del mundo para niños y mujeres y, a pesar de todo, no hemos sido capaces de salvar a estos niños", ha expresado. PROPUESTA DE ALTO EL FUEGO En relación con la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos para lograr un alto el fuego en el enclave palestino, Erdogan ha matizado que "Hamás ha declarado en reiteradas ocasiones que acepta la propuesta, mientras que Israel ha mostrado que es la parte que no quiere la paz". "(Israel) ha estado poniendo excusas y ha matado al socio de las negociaciones (Ismail Haniye) en el momento en que más cerca estaban de lograr un acuerdo de alto el fuego. Este bloqueo de Israel no lo podemos aceptar más. A falta de la aplicación de la resolución 2735 del Consejo de Seguridad, deberían adoptarse medidas coercitivas contra Israel", ha continuado. "El comportamiento de este país demuestra una vez más que es esencial que la comunidad internacional desarrolle un mecanismo de protección para los civiles palestinos. Hace 70 años, de la misma manera en que Hitler fue detenido por una alianza de la humanidad, Netanyahu y su red asesina tendrán que ser detenidos por una alianza de la humanidad", ha aclarado. Por otra parte, Erdogan ha mostrado su solidaridad con el pueblo libanés, que ha sufrido una oleada de bombardeos por parte de Israel durante los últimos días, y ha hecho hincapié en que Israel "tiene que rendir cuentas". "Apoyamos la causa de Sudáfrica ante la CIJ para garantizar que los crímenes de Israel no quedan impunes. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se haga Justicia", ha explicado, no sin antes recalcar que Turquía "recurrirá a todas las opciones jurídicas posibles", también para que se haga justicia por la muerte a manos de Israel de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi. "No voy a hablar utilizando la jerga de la política. Lo que me alientan son nuestros ancestros, que siempre han estado del lado de los vencedores. Somos una nación que hemos estado en el lado de los oprimidos y hemos luchado contra la tiranía. (...) No tenemos ninguna hostilidad ni animosidad para con el pueblo de Israel; estamos en contra del antisemitismo", ha puntualizado. "Nuestro problema radica en las políticas de masacre de Israel, en la opresión. (...) Vamos a hablar de lo que creemos correcto aunque esto haga daño a algunas personas", ha declarado antes de dar las gracias a "todos los valientes que han apoyado al pueblo palestino".

