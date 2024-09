Niños y niñas españoles reclaman ante Naciones Unidas que se les escuche: "Pedimos que se nos tome en serio"

La Plataforma de Infancia ha viajado hasta Ginebra con una representación de entidades de infancia y de niñas, niños y adolescentes para expresar ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sus principales preocupaciones, como la violencia contra la infancia y la pobreza, y han pedido que se les "escuche" y se les "tome en serio". "Hoy estamos aquí, representando a muchas otras chicas y chicos, seremos la voz de quienes creemos en nuestros derechos y los defienden. Pedimos que se nos escuche, que se nos tome en serio y que las personas adultas tengan en cuenta nuestras opiniones ante los temas que nos preocupan y afectan", han subrayado los menores. Según ha explicado la Plataforma de Infancia, actualmente, España está pasando por un examen por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un proceso que se realiza periódicamente con todos los Estados para comprobar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en el que se cuenta con la participación de organizaciones de infancia y de chicas y chicos para elaborar las recomendaciones dirigidas al Estado español por parte del Comité. Ángel, César y Valya, de 10, 13 y 16 años, son las chicas y chicos que se han reunido con el Comité de los Derechos del Niño para trasladarle las principales propuestas que elaboraron a través del proceso participativo 'Nuestra voz, nuestros derechos', que dio comienzo en 2021 y en el que reflexionaron sobre seis temáticas: educación, violencia contra infancia, participación infantil, igualdad y no discriminación, salud, bienestar y medio ambiente y entorno digital. Entre otras cuestiones, han planteado recibir más atención y que existan más recursos ante las situaciones de violencia contra la infancia; o que se asegure que las niñas y niños tengan sus necesidades cubiertas en materia de vivienda, educación, salud y ocio, especialmente quienes se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, según ha informado la Plataforma de Infancia en un comunicado. "Quisiéramos terminar destacando la importancia de difundir la Convención sobre los Derechos de la Infancia, porque muy pocas personas la conocen, y de garantizar nuestra participación real en el desarrollo de planes y políticas que nos afectan", han añadido. Según ha precisado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, aunque España "ha mostrado su compromiso con los derechos de la infancia, aún no cumple plenamente con la Convención sobre los Derechos del Niño" pues, tal y como ha recordado, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil y uno de los pocos que no cuenta con una ayuda para apoyar a las familias en la crianza. Precisamente, esta ha sido una de las principales preocupaciones trasladadas por la Plataforma de Infancia ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra. También han alertado sobre el hecho de que más de 17.000 niñas y niños viven y crecen en recursos residenciales, de los cuales, más de 1.000 tienen menos de 6 años, a pesar de que todas las recomendaciones internacionales y la ley establecen que deberían vivir con una familia. "Además, hemos alertado sobre la situación insostenible de muchas niñas y niños no acompañados que llegan a nuestras costas, ya que la saturación de algunos sistemas de protección y la falta de mecanismos de solidaridad interterritorial impiden que se garanticen sus derechos", ha explicado Ibarra.

Compartir nota: Guardar Nuevo