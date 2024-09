El propietario de la AS Roma llega a un acuerdo para comprar el Everton inglés

El Grupo Friedkin, propiedad del multimillonario estadounidense Dan Friedkin, dueño de la AS Roma italiana, ha llegado a un acuerdo para comprar la participación mayoritaria de Farhad Moshiri en el Everton inglés, confirmó este lunes el conjunto de la Premier League. El grupo había entrado en un periodo de exclusividad para negociar una posible compra en el mes de junio, antes de que el Everton dijera en julio que no se llegaría a un acuerdo entre las partes. John Textor, que posee una participación del 45 por ciento en el Crystal Palace, parecía entonces estar en el punto de mira, pero el equipo de Liverpool acabó con el suspense. "'Blue Heaven Holdings' y 'The Friedkin Group' confirman que han llegado a un acuerdo sobre los términos de la venta de la participación mayoritaria de 'Blue Heaven Holdings' en el Everton FC. La transacción está sujeta a la aprobación regulatoria de la Premier League, la Federación Inglesa (FA) y la Autoridad de Comportamiento Financiero", indicó el club inglés. Por su parte, un portavoz de 'The Friedkin Group' confirmó igualmente este acuerdo para convertierse "en los custodios de este emblemático club de fútbol". "Estamos centrados en asegurar las aprobaciones necesarias para completar la transacción. Esperamos proporcionar estabilidad al club y compartir nuestra visión de su futuro, incluida la finalización del nuevo estadio del Everton en Bramley-Moore Dock", advirtieron.

