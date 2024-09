Diego Pablo Simeone: "Parecía que podíamos ganar el partido en cualquier momento"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dio por bueno el partido de su equipo este domingo ante el Rayo Vallecano aunque no lograron una victoria que parecía que llegaría "en cualquier momento", pese a la reacción en el segundo tiempo. "Puede suceder. El primer tiempo tuvimos más situaciones de gol, más situaciones de gol que juego. Ellos encontraron el gol antes y en el segundo tiempo jugamos el partido que teníamos que jugar, con intensidad, con protagonismo, con mucha gente en campo rival, atacando de distintas maneras. Parecía que en cualquier momento podíamos ganar el partido", dijo en rueda de prensa. El 'Cholo' reconoció que la segunda mitad fue mejor que la primera, pero vio a un Atlético que hizo lo necesario para ganar en Vallecas, generando al menos las ocasiones. "Me quedo con las cosas positivas. Veníamos de un gol recibido en un partido con ocasiones y se veía que el equipo necesitaba lo que hicimos, poner más gente en la parte ofensiva. Tuvimos situaciones peligrosas", afirmó. "Los goles llegarán, tenemos que seguir trabajando para que aparezcan las situaciones. Me gustó Julián en la izquierda, entró muy bien Correa, Griezmann le dio personalidad al equipo. Me quedo contento con lo que pasó en el segundo tiempo", añadió. Además, el técnico rojiblanco se mostró tranquilo pese a ceder ya seis puntos con el liderato y explicó que el sistema de juego es lógico que cambie y se adapte. "Lo vivo como todos los años, con la misma ilusión de jugar nuestro campeonato partido a partido, como si fuese el último, intentado sacar el máximo cada partido", dijo. "Los jugadores te van marcando. Sigo lo que el equipo pide. En el primer tiempo habíamos generado tres situaciones de gol no jugando un buen partido, había que darle más herramientas al equipo", terminó.

