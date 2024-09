Anselmi destaca la actuación del colombiano Kevin Mier en el triunfo de Cruz Azul

México, 21 sep (EFE).- El argentino Martín Anselmi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, destacó este sábado la actuación del colombiano Kevin Mier, guardameta de La Máquina, factor clave en el triunfo 1-0 sobre Guadalajara en la novena jornada del Apertura.

"Es un guardameta de selección. No descubro nada, por eso es nuestro arquero. Está cuando tiene que estar, además es un excelente jugador de campo. Es difícil estar concentrado cuando no te llegan tanto y él lo logra. Es muy valiente para jugar con los pies; hoy hizo lo que mejor sabe", señaló el técnico en conferencia de prensa.

En el duelo, Cruz Azul dominó. Tuvo un par de opciones en el primer lapso, pero sin puntería. En el segundo tiempo anotó gracias al uruguayo Ignacio Rivero. Chivas se fue por el empate, pero las atajadas de Mier impidieron la caída de su arco.

Anselmi pronosticó que es cuestión de tiempo para que el portero de 24 años se abra espacio rumbo a la titularidad en su representativo nacional.

"Seguramente que con el tiempo lo veremos de manera más constante con su selección gracias a estas actuaciones", apuntó.

El exentrenador de Independiente del Valle de Ecuador y de Unión La Calera de Chile, aplaudió la aplicación de sus elementos en el juego, aunque reconoció que Guadalajara los pudo empatar.

"Jugamos bien la pelota, presionamos, aunque tuvimos algunos desajustes en los que permitimos que ellos tuvieran alguna opción. Jugamos un gran primer tiempo. Ya en el segundo hicimos más ajustes, pero con la ventaja ellos crecieron y por momentos nos pudieron igualar", reconoció.

Antes de terminar la conferencia de prensa a Anselmi se le cortó la voz cuando compartió que el triunfo de su equipo se lo dedicó a su abuela, quien falleció este sábado.

"No me quiero emocionar de más, ya lo hice en el vestuario. Fue un día especial porque es el cumpleaños de mi madre y hoy perdí a mi abuela. Me emocioné porque los muchachos me dedicaron el triunfo y yo se lo dedico a mi abuela", concluyó.

Con la victoria el Cruz Azul se mantuvo en la cima del certamen con 22 puntos. Suma siete triunfos, un empate y un tropiezo.

En la décima jornada del Apertura La Máquina visitará al Pachuca el próximo sábado.EFE

