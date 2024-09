Miles de israelíes protestan otro sábado más para exigir un acuerdo por los rehenes de Gaza

Cientos de miles de manifestantes, según los convocantes, han salido de nuevo este sábado a las calles de las principales ciudades israelíes para presionar al Gobierno para que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. "A pesar de la tensión en el norte, cientos de miles han secundado la convocatoria", ha destacado el Foro de Familias de Secuestrados. "El pueblo de Israel vota en pie a favor de la vuelta de los rehenes por un acuerdo. Los rehenes vivos para su rehabilitación y los muertos para recibir un entierro adecuado en su tierra", han añadido, según recoge 'The Times of Israel'. Una de las familiares, Eli Elbag, madre de Liri Elbag, ha acusado a los ministros de extrema derecha que forman parte del Gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu de estar impidiendo el acuerdo. "Tenemos claro que Hamás es responsable, pero a lo largo del año ha habido oportunidades de llegar a un acuerdo y vosotros (el Gobierno) no las habéis aprovechado", ha reprochado. Por ello ha emplazado a los 120 miembros de la Knesset o Parlamento israelí a alzar la voz y apoyar un acuerdo. Además ha reprochado que solo ahora los militares estén realmente reaccionando a la amenaza de Hezbolá. "¿Ha pasado ya un año y ahora os acordáis del norte? ¿Dónde habéis estado este año, mientras el norte ardía? Caían misiles todos los días", ha argumentado. El Foro de Familias de Rehenes ha emitido además un comunicado poniendo en valor que Gideon Saar no haya aceptado la oferta de Netanyahu para ocupar el puesto de ministro de Defensa que ahora ocupa Yoav Gallant, una de las voces más críticas con el primer ministro dentro del gabinete. Saar "está en contra de la obligación sagrada de un acuerdo". Por eso "no puede ser el ministro de Defensa de Israel y no puede estar al frente de las Fuerzas de Defensa de Israel cuyo cuerpo ideológico se basa en la obligación moral, en el imperativo de que nadie se queda atrás". Además de en Tel Aviv, ha habido importantes concentraciones de miles de personas en Caesarea, Jerusalén, Netanya y en otras localidades del país.

