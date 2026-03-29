Los colombianos Emily Minante y Gustavo Sánchez logran la plata en París

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- Los colombianos Emily Minante y Gustavo Sánchez han consegudo la medalla de plata en el ejercicio libre del dúo mixto de la prueba de la Copa del Mundo de natación artística que acabó este domingo en París.

El dúo colombiano, que el sábado fue bronce en el dúo mixto técnico, recibió una puntuación final de 251.2967 para proclamarse subcampeones por detrás de los italianos Lucrezia Ruggiero y Filippo Pelati, ganadores con 256.0033, en tanto que el bronce fue para Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin con 249.1125.

En la misma prueba los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos fueron quintos con 219.2667 puntos.

Este mismo domingo, Gustavo Sánchez fue quinto en el solo libre con 223.0576, competición en la que se impuso el chino Muye Guo (259.4950) por delante del británico Tomblin (235.2038) y del italiano Gabriele Minak (230.4400).

En la competición indivicual femenina la colombiana Julia Pacheco fue novena con 207.1413 y el triunfo fue para la alemana Klara Bleyer (276.8925). EFE