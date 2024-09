El precio de la luz cae un 18% este domingo, hasta los 69 euros, y costará casi 0 euros durante cuatro horas

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá este domingo un 18% con respecto al sábado, hasta situarse en los 69,91 euros por megavatio hora (MWh), alejándose así de los niveles de 100 euros que han caracterizado a la semana, y llegará a marcar un precio de casi 0 euros durante cuatro horas. En concreto, entre las 13.00 y las 17.00 horas el precio en el 'pool' se situará en los 0,01 euros/MWh o apenas costará un par de euros, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press. El precio más alto para la jornada se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, en el que el MWh ascenderá a los 114,53 euros. Asimismo, cabe destacar que el precio promedio de la luz en septiembre se sitúa en los 77,62 euros, lo que implica un descenso de casi el 15% con respecto al mes pasado, rompiendo así la tendencia alcista iniciada en junio, después de los niveles muy bajos de los primeros meses del año, especialmente en primavera. En concreto, esta caída en el precio de la electricidad ha coincidido con el crecimiento de la generación eólica respecto a los meses de verano -en los que cae por la situación anticiclónica-, debido a la entrada de borrascas, que se ha adelantado respecto a otros años, según los analistas de grupo ASE. De esta manera, la generación eólica se ha elevado a un promedio de 149 gigavatios hora (GWh) diarios, lo que es un 22,8% más que hace un año y un 18,4% superior a su promedio de los últimos cinco años. También se ha registrado un descenso de la demanda de electricidad (-6,4%) respecto a agosto, por la caída de las temperaturas y de la actividad turística. En este momento, la demanda está un 2,4% por debajo de su promedio de los últimos cinco años. De vuelta con el precio de este domingo, cabe recordar que, pese a esa franja horaria en la que la luz casi no tendrá coste, estos precios no se trasladan así exactamente al recibo a esos prácticamente cero euros, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema. En ese sentido, cabe recordar que el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.

