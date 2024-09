El PP insiste en pedir la dimisión de Albares pese al comunicado de Edmundo González negando "coacciones" del Gobierno

El Partido Popular ha insistido este viernes en pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pese al comunicado del candidato opositor venezolano Edmundo González negando "coacciones" del Gobierno español. A su entender, el ministro está en "una posición moral y políticamente insostenible". Anoche Edmundo González difundió un comunicado en el que negaba haber sido coaccionado por el Gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela. Ante esa declaración, Albares ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las "injurias y calumnias" que vertió el jueves contra el servicio exterior español, en alusión a las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, acusando al Gobierno de estar implicado en el "golpe de Estado" de Venezuela. LA EMBAJADA NO PUEDE SERVIR DE "SALA DE OPERACIONES DEL HAMPA" La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha puesto el foco en la declaración de Edmundo González el pasado miércoles denunciando que "fue víctima de chantajes y coacciones en la residencia del Embajador de España en Caracas". "Una Embajada española no puede ser el escenario de una extorsión; no puede servir de sala de operaciones del hampa", ha afirmado. A su entender, el ministro Albares "está en una posición moral y políticamente insostenible". "Debe hacer dos cosas. Repetir con los demócratas: 'Venezuela es una dictadura'. Y presentar su dimisión", ha resaltado la diputada del PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press. Tras destacar que, "en su histeria criminal, la propia dictadura ha difundido las pruebas del delito", Álvarez de Toledo ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar cuanto antes "por qué permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su Embajada?". FÓRMULA UNA BATERÍA DE PREGUNTAS AL GOBIERNO "¿Por qué dio autorización para entrar en la Embajada a dos notorios criminales y torturadores, ella sancionada por la UE? ¿Por qué no hizo como el Gobierno de los Países Bajos? ¿Por qué permitió que se hicieran fotos y vídeos con el evidente ánimo de extorsionar al presidente electo?", ha interpelado. Además, Álvarez de Toledo emplaza al Ejecutivo explicar "por qué no ha denunciado las coacciones" y "las ha ocultado"; "qué hacía el embajador español convertido en notario de la extorsión de un presidente electo"; y "qué papel ha jugado el ex presidente" José Luis Rodríguez Zapatero".

