Vox acusa Pons de mentir y dice que "siempre" apoyó la resolución para que la Eurocámara reconociera a Edmundo González

Vox ha acusado al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, de lanzar una mentira "despreciable" tras afirmar que los de Santiago Abascal no apoyaron que se llevara al Parlamento Europeo la solicitud del reconocimiento del candidato opositor Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Así ha asegurado Vox después de que Pons haya sostenido este jueves que la iniciativa --recién aprobada en el Parlamento Europeo con el voto en contra de socialistas y liberales-- fue impulsada por un acuerdo del PPE con el grupo de Giorgia Meloni, Conservadores y Reformistas (ECR), pero que no obtuvo el visto bueno del grupo de Vox, Patriotas por Europa. "Vox quiere desmentir esas afirmaciones, al no ser en absoluto ciertas. Vox ha mostrado desde el principio su apoyo a la candidatura de Edmundo González, y en la resolución se incluye, a petición de Vox, la solicitud del reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela", han indicando fuentes del partido. De hecho, los de Abascal han compartido el documento de la moción que se presentó al Parlamento Europeo para el reconocimiento de Edmundo González, demostrando que incluye la firma del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, así como de miembros de la Eurocámara del grupo de Meloni y del PP, entre ellos el propio Esteban González Pons o Dolors Montserrat. Para la formación, Pons "está aterrado" por verse obligado a "votar con todo lo que él llama extrema derecha, ECR, Patriots y hasta parte del grupo de Alternativa para Alemania (AFD)". También han destacado que "se visualiza por primera vez" que hay "una mayoría distinta" en el Parlamento Europeo distinta a la que "el PP forma con los socialistas en la Comisión Europea y con la que han gobernado siempre". DECLARACIONES "MISERABLES" Al hilo de la afirmación de Pons, el eurodiputado Hermann Tertsch le ha acusado de lanzar una mentira "despreciable". Por su parte, el jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha tachado las declaraciones como "miserables". "Lo que le fastidia a González Pons es que la presencia de Hermann y Vox, y su firmeza de ideas, ha hecho que socialistas y Renew (sus compinches) no se hayan adherido. Y él lo que quiere es ser socialista", ha zanjado Buxadé.

