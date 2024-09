El Prado se pone en contacto con la familia del alcalde republicano Pedro Rico para iniciar la restitución de 2 cuadros

El Museo Nacional del Prado se ha puesto en contacto con la familia del alcalde republicano Pedro Rico para iniciar el proceso de restitución de dos cuadros incautados por el gobierno franquista en el año 1938 al que fue alcalde de Madrid, según ha informado la abogada de la familia, Laura Sánchez, en declaraciones a Europa Press, y ha confirmado la pinacoteca. Según Sánchez, la pinacoteca ha pedido "alguna información adicional" a los requerimientos que ya había presentado la familia y así "poder abrir los expedientes correspondientes de restitución", un proceso que ella espera que sea "ágil" después de que este jueves 19 de septiembre se conociese la noticia de que el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria devolverá a la familia de Rico cinco obras pictóricas requisadas. "Las obras de Pedro Rico que están en el Museo del Prado han estado almacenadas y son casos bastante claros en los que el propio museo puede agilizar mucho el procedimiento. Estamos muy optimistas, porque además el Museo del Prado siempre ha sido muy transparente con estas obras de Pedro Rico y nos mostraron tanto las obras como las etiquetas en el reverso desde el principio. Somos conscientes de que la ralentización del proceso tampoco ha sido un tema que dependiera del Museo del Prado", ha añadido Sánchez. Por su parte, fuentes del Museo del Prado han confirmado a Europa Press que gracias al impulso del Ministerio de Cultura se ha podido avanzar en la creación de un expediente, ya que la pinacoteca no quiere "tener ningún cuadro que no perteneciera legítimamente al Museo del Prado". Aunque recuerdan que es tarea del ministerio que dirige Ernest Urtasun proceder a la restitución, celebran la devolución de las obras a Rico por parte de Museos del Cabildo de Gran Canaria. En ese sentido, la representante de la familia ha explicado que han recibido esta noticia con "muchísima alegría y muy emocionados" ya que el proceso ha sido muy largo hasta que se han materializado las primeras restituciones. "Teniendo en cuenta la edad que tienen, ya que son los dos octogenarios y que su motivo para reivindicar estas obras siempre ha sido la memoria de su abuelo y cuestiones afectivas", ha continuado. Por otro lado, los herederos se han mostrado "muy agradecidos" con el trato que ha habido por parte del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria y del propio Cabildo y la Consejería de Cultura, quienes han "agilizado" las cosas y buscado soluciones ante "lagunas legales y falta de desarrollo reglamentario", según Sánchez, quien ha celebrado que la administración tenga "corazón". "EL CASO DE GRAN CANARIA HA SERVIDO PARA AGILIZAR LOS TEMAS" Además del Museo del Prado, la abogada de la familia ha aclarado que la Subdirección General de Museos Estatales también se ha puesto en contacto para pedir "información adicional", por lo que ella considera que el caso en Gran Canaria ha servido para "agilizar" otros frentes que tenía abiertos la familia Rico. En el caso de la colección del Prado, es una incautación realizada en 1938 y que tuvo como resultado la dispersión de todos los bienes. El que fue alcalde de Madrid entre 1931 y 1934 así como en el año 1936 hasta el estallido de la guerra, tuvo que exiliarse a Francia donde falleció sin tener oportunidad de reclamar su colección de cuadros del siglo XIX, su biblioteca y archivo. En marzo se pudo localizar la ubicación de tres de sus cuadros, en el Museo Nacional del Romanticismo y en el Museo del Traje. EL CABILDO DE GRAN CANARIA DEVOLVERÁ CINCO OBRAS El Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria devolverá a la familia del alcalde Rico cinco obras pictóricas requisadas por el gobierno franquista en el año 1938. Así lo ha informado el Servicio de Museos de la Corporación insular, que agrega las mismas permanecían custodiadas desde hace más de 70 años en los fondos de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, la resolución de restitución se materializa tras un proceso administrativo iniciado a finales del pasado año 2023. El mismo convierte al Cabildo de Gran Canaria en la primera institución pública del Estado que impulsa un expediente de devolución de esta naturaleza conforme a las condiciones que determina la Ley 20/2022, de Memoria Democrática y Real Decreto 2134/2008, del procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los bienes incautados con motivo de la Guerra Civil. CINCO ÓLEOS DE LA COLECCIÓN PARTICULAR DE PEDRO RICO De igual modo, la Corporación insular ha cursado al Ministerio de Memoria Democrática tanto la resolución del acuerdo como el expediente completo, que resuelve la devolución a la familia heredera de cinco óleos que pertenecieron a la colección particular de Pedro Rico López, firmados por tres conocidos autores de este periodo, Eugenio Lucas Velázquez, Roberto Domingo Fallola y Francisco Domingo Marqués. La documentación del expediente traza el recorrido que siguieron estos cuadros desde que fueron requisados por parte de la Junta Delegada de Incautación durante la Guerra Civil, directamente desde la vivienda de su propietario, y guardados en el Museo del Prado durante la contienda española, uniendo tanto el estudio histórico como el jurídico para la conformación completa y rigurosa del expediente.

