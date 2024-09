André Rieu y la Orquesta Johann Strauss hacen la fiesta en Bogotá con la música del mundo

Bogotá, 18 sep (EFE).- El violinista y director de orquesta neerlandés André Rieu trasladó la noche de este miércoles su universo musical a Bogotá en el primero de cuatro conciertos en los que hizo un recorrido por composiciones clásicas y modernas de Europa y América ante un público que lo ovacionó de principio a fin.

En su segunda visita a la capital colombiana después de la serie de conciertos de 2019, Rieu y su orquesta Johann Strauss se ganaron el corazón del público con un repertorio diverso.

La fiesta comenzó con su ingreso triunfal al Movistar Arena con la marcha 'La entrada de los gladiadores', del compositor checo Julius Fucik, y terminó con la canción popular mexicana 'Cielito lindo', después de pasar por éxitos internacionales como 'I Will Survive' o 'Can't help falling in love'.

"Buenas noches, señoras y señores. Son las únicas palabras que sé decir en español", dijo el artista de Maastricht, quien hizo bromas con el gusto musical de los bogotanos en una interacción constante con los presentes.

Después de interpretar 'Blaze Away', Rieu puso a cantar a los presentes con 'Volare', interpretado por tres tenores que volvieron después al escenario para cantar 'Nessun Dorma' en el primer momento sublime de este concierto que hace parte de su gira mundial.

El ritmo más festivo de 'Circus Renz' que mostró la habilidad de los violinistas y percusionistas de la orquesta, acompañados por las palmas del público, dio paso a 'Voilá', interpretada por la solista Emma Kok.

Kok, de 16 años, ganó en 2021 el concurso de 'La Voz Kids' en Países Bajos y por un trastorno estomacal se alimenta con sonda desde que era una bebé, por lo cual creó una fundación para ayudar a otras personas que sufren su misma enfermedad. La respuesta del público a la magistral interpretación fue una ovación de pie.

Con un fragmento de la opereta 'La princesa gitana', la Orquesta Johann Strauss cerró la primera parte.

El segundo acto, que comenzó con 'Think of me', composición de Andrew Lloyd Webber que hace parte de 'El fantasma de la ópera', fue 'in crescendo' hasta llegar al pasodoble taurino 'España cañí'.

Entre canciones griegas como 'Los niños del Pireo'; de Ucrania, como 'Nitsch Jaka', interpretada por la soprano Anna Reker, que subió al escenario vestida con un traje típico de su país y a la que el público recibió y despidió con un cariñoso aplauso, Rieu y su orquesta volvieron a la opereta con un fragmento de 'La viuda alegre'.

Enseguida ocurrió otro momento de emoción de la noche con 'El Danubio azul', que llevó a muchos de los asistentes a bailar el vals en el recinto. Y así llegó a su fin la segunda parte, de forma sublime con 'Aleluya', el coro de 'El Mesías', de Handel.

'La Marcha Radetzky', de Strauss; 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presley; 'Sirtaki', la danza de Zorba, el griego; 'I Will Survive', de Gloria Gaynor, entre otras piezas, llevaron al público bogotano a la apoteosis en la tercera y última parte.

Para el cierre, el artista y su orquesta reservaron la presentación del joven colombiano Daniel Sanabria Torres, que en uno de sus conciertos en Bogotá, hace cinco años, tocó una flauta de plástico durante los minutos en que ocurrió una falla eléctrica en el recinto.

Rieu lo invitó al día siguiente a reunirse con él, le regaló una flauta de verdad y ahora hace parte de su orquesta.

Y así, el telón bajó en el Movistar Arena con las notas del himno nacional de Colombia y un toque latinoamericano con 'Cielito lindo' que dio el toque nostálgico a la noche.