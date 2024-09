Victoria Federica arrasa con su mejor look hasta la fecha en la gran fiesta de ¡HOLA!

Victoria Federica ha arrancado el curso con más fuerza que nunca, y cada vez más cómoda ante los focos está viviendo una 'rentrée' tras las vacaciones de lo más intensa. El pasado 9 de septiembre, coincidiendo con su 24 cumpleaños, debutaba por todo lo alto en televisión en 'El Hormiguero' de la mano de Pablo Motos. Y tras soplar las velas con un almuerzo familiar en el Palacio de La Zarzuela al que no faltaron ni el Rey Felipe ni Don Juan Carlos, reaparecía en el desfile de Pedro del Hierro en la MBFW Madrid. Apenas 48 horas después, asistía al estreno de 'Malinche', y este domingo celebraba una gran fiesta con sus mejores amigos en una finca en la localidad de Galapagar para celebrar su cumpleaños. Y sin apenas tiempo para descansar, Victoria ha asistido este martes al espectacular evento con el que la revista '¡Hola!' ha celebrado su 80º aniversario con muchos de los protagonistas de sus portadas más icónicas en el madrileño palacio de la Trinidad. Impresionante, la influencer ha arrasado con su look, convirtiéndose en una de las mejor vestidas de la noche y luciendo su mejor estilismo hasta la fecha. Pura elegancia, la hija de la infanta Elena ha deslumbrado con un diseño de la nueva colección de la firma sevillana Claro Couture. Un vestido largo que le sentaba a las mil maravillas y con el que derrochó más glamour que nunca; en color verde caqui, con escote halter dejando sus hombros a la vista, cuerpo ceñido y una sobrefalda semitransparente tipo joya cuajada de pequeños brillos dorados, anudada a la cadera aportando al modelo una caída sencillamente espectacular. Impecable, Victoria ha complementado su look de diez con un pequeño bolso de mano de terciopelo negro de la firma Loewe, sandalias de tiras con taconazo, joyas de Rabat y su larga melena suelta en suaves ondas. Lo dicho, su mejor look hasta la fecha.

