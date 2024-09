Rusia tilda de "acto de terrorismo" la explosión de miles de 'buscas' en Líbano

El Gobierno de Rusia ha tildado este miércoles de "acto de terrorismo" la explosión de miles de 'buscas' supuestamente usados por miembros del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, atribuidas a Israel y que dejaron cerca de diez muertos y más de 2.800 heridos, y ha recalcado que "se trata de un nuevo acto de guerra híbrida" contra el país. "Parece que los organizadores de este ataque de alta tecnología buscaban deliberadamente una confrontación armada a gran escala, en un intento por provocar una guerra en Oriente Próximo", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, a través de un mensaje en su cuenta en Telegram. "Condenamos firmemente este ataque sin precedentes contra el amigo Líbano y sus ciudadanos. Constituye una grave violación de su soberanía y un desafío grave al Derecho Internacional a través del uso de armas no convencionales", ha manifestado, antes de alertar de que "estas acciones irresponsables contienen consecuencias extremadamente peligrosas". Así, ha subrayado que "es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva" y "llevar a los responsables ante la justicia" para "evitar que otro acto de terrorismo sea metido debajo de la alfombra, igual que intentan hacer los países occidentales con la investigación sobre las explosiones en el gasoducto Nord Stream". "Pedimos a todas las partes implicadas que muestren contención y eviten pasos que amenacen con una mayor desestabilización de la situación político-militar en Oriente Próximo", ha zanjado Zajarova, tras las acusaciones por parte de Líbano y Hezbolá contra Israel, incluidas las amenazas del grupo sobre una respuesta. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido de que lo sucedido "lleva a un aumento de las tensiones". "La región está en un estado explosivo, por lo que cada incidente puede provocar que la situación quede fuera de control", ha argumentado, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "De cara a hacer valoraciones, debemos entender primero la situación", ha manifestado Peskov, quien ha pedido una "investigación exhaustiva". "Los que están detrás de la explosión en masa de dispositivos de comunicación deben ser investigados", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "especialistas deben estudiar el caso para adoptar medidas de cara a eliminar riesgos similares en otros lugares". Si bien las explosiones habían sido atribuidas en un principio a un ataque informático, funcionarios estadounidenses han confirmado al diario 'The New York Times' que la Inteligencia israelí había logrado ocultar material explosivo dentro de un nuevo lote de unos 3.000 'buscas' importados a Líbano. A estos aparatos se les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería de cada 'busca' y un sistema que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés, tras lo que Hezbolá los distribuyó entre sus miembros en Líbano, Siria e incluso Irán. Todos estos buscas que estaban encendidos recibieron un mensaje a las 15.30 horas (hora local) que acabó activando los explosivos tras un pitido de notificación de varios segundos. Si bien se cree que muchas de las víctimas son miembros de Hezbolá, entre los fallecidos hay una niña y se desconoce cuántas de ellas son realmente integrantes de la formación y en qué cargos operan.

