Dos partidos de sanción para Bordalás y cierre parcial del RCDE Stadium

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dejó en un partido de sanción la expulsión del jugador del Real Madrid Fede Valverde en el derbi del pasado domingo en LaLiga EA Sports, y sancionó con dos partidos al técnico del Getafe, José Bordalás, mientras que el Espanyol fue sancionado con multa y cierre parcial de su estadio.

La patada de Valverde a Álex Baena en el derbi contra el Atlético de Madrid, que le costó la roja directa al futbolista uruguayo del Real Madrid, se quedó en un partido de suspensión, "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo", dijo el Comité.

Las resoluciones conocidas este miércoles, sobre la jornada 29 en LaLiga EA Sports, dejan también esa sanción de dos partidos para un Bordalás que fue expulsado en la victoria de su equipo (1-2) ante el Espanyol, por "conducta contraria al buen orden" y por sus "protestas". De ese partido y esa acción precisamente, el equipo catalán recibió el castigo del cierre parcial del RCDE Stadium.

El acta del encuentro reflejó que, tras la expulsión del entrenador visitante, "desde un sector de la grada se lanzó agua hacia su persona". "Una vez finalizado el encuentro, cuando entrábamos al túnel de vestuarios, desde ese mismo sector de la grada, se lanzó nuevamente agua", añadió Isidro Díaz de Mera.

Por lo recogido en el acta y por haber sido apercibido con anterioridad, el Comité de Disciplina impuso una "multa y clausura parcial de instalaciones deportivas por un partido por alteración del orden del encuentro de carácter grave".

"Por ello, se requiere al citado club para que, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución dictada, en el plazo de 24 horas, comunique a este Comité los sectores que conforman la zona desde la que se produjeron los lanzamientos a los que se refiere el acta arbitral", añade.