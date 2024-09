"Ir al psicólogo debe ser igual que ir al médico de familia", afirman expertos en un encuentro de salud mental en Quito

"Hay que dejar de estigmatizar la salud mental. Acudir al psicólogo debe ser igual que acudir al médico de familia o al psiquiatra". Es una de las ideas más repetidas por los expertos en salud mental durante el Encuentro Internacional 'Construyendo Bienestar: educación, intervención y prevención en salud mental', organizado hoy en Quito por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Más de 2.900 profesionales del ámbito de la salud inscritos en este evento han podido seguir las intervenciones de especialistas de España y Ecuador. El encuentro desarrollado en formato híbrido -virtual y presencial- se ha retransmitido vía streaming (con más de 1.100 conectados de forma simultánea) y ha contado con la presencia de destacadas autoridades de organismos e instituciones de la salud y de la educación del país. La inauguración de este encuentro, dirigido a profesionales de la salud, educadores y estudiantes principalmente, ha contado con la presencia de Milena Charfuelán, directora general del IESS; José Sandoval, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación del Ecuador; Rosalía Arteaga, presidenta de UNIR en Ecuador; y Octavio Corral Pazos de Provens, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR. Rosalía Arteaga ha recordado cómo los trastornos en salud mental aumentan y afectan de forma especial desde la pandemia en la población infantil y adolescente. "De ahí la importancia de tener a profesionales formados como los que nuestra Universidad prepara para afrontar los desafíos que plantea la salud mental, a través de las maestrías de calidad con los más modernos mecanismos, con las teorías más avanzadas, con el uso de inteligencia artificial y otras técnicas que potencian el aprendizaje", ha querido destacar la presidenta de UNIR en Ecuador. Por su parte, la directora general del IESS ha puesto de relieve el compromiso que mantiene su organismo con la salud mental al fomentar y colaborar con espacios y entornos seguros para todos los ciudadanos. En parecida línea, José Sandoval abogó por colaborar desde todos los ámbitos, "incluyendo el académico, para que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo que merecen y para que la educación en salud mental en el Ecuador sea cada vez más integral, más humana y transformadora". Durante todo el evento se ofrecieron datos importantes sobre salud mental en el país, como los recogidos en la primera encuesta Distrital de Salud Mental de Quito, que revela que uno de cada cuatro habitantes de la ciudad enfrenta algún tipo de reto en su salud mental y el 22.2% ha considerado el suicidio. EDUCACIÓN, INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN El Encuentro ha estado vertebrado alrededor de una mesa redonda con tres ejes esenciales: educación, prevención e intervención en salud mental. Ascensión Blanco Fernández, directora ejecutiva del Área de Psicología de UNIR, se ha encargado de moderar este foro de debate. Antes ha ofrecido la ponencia magistral 'Salud Mental y Bienestar', donde ha puesto de relieve la prevalencia de enfermedades mentales en el mundo. "En términos de carga de enfermedad, los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el segundo lugar a nivel mundial, con un 19% del total. Y en cuanto a la discapacidad, en muchos países depresión, ansiedad y esquizofrenia constituyen su principal causa, con la consecuente jubilación anticipada y carga económica", ha expuesto. En su turno, Pamela Áreas, psicóloga del Hospital Carlos Andrade Marín, diseccionó algunos aspectos de la situación de la salud mental en Ecuador en otra ponencia magistral. "La política nacional de salud mental no da respuesta actual a la saturación de los servicios, los sobrediagnósticos y a la escasa investigación", ha llamado la atención la doctora que, desde su experiencia, atiende a más de 80 pacientes por semana, cuando la recomendación de la OMS es de 20-25 en ese período. LA EDUCACIÓN, FUNDAMENTAL EN LA SALUD MENTAL El eje de Educación ha estado en torno a la importancia de la formación académica de profesionales de salud mental. A este respecto, Octavio Corral Pazos de Provens, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, habló en la parte final del evento, de una nueva fase en la persona, la del "siento, luego soy", donde es básico reconocer la importancia de las emociones y el papel fundamental que desempeñan en nuestra experiencia y en el estado de satisfacción general con la vida. "Por ello UNIR se pone a disposición de los profesionales sanitarios ecuatorianos que quieran formarse y ser agentes del cambio. La universidad cuenta ya con 9 Maestrías oficiales acreditadas en alta calidad del área de la Psicología". También, en el correspondiente espacio dedicado a la Educación, se trató la Ley Orgánica de Salud Mental, analizada por Gabriel Ordóñez Guzmán, director nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental y Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, Ministerio de Salud Pública (Ecuador). Para el responsable público es un hito, por ser la primera realizada en Ecuador, y destacó los aspectos más relevantes de la norma. INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN María Fernanda Perero Ormaza, médico psicología clínica de MONTALMEDIC - Clúster de Salud de Portoviejo - CODEPO e Hilario Blasco-Fontecilla, director de EMOOTI - UNIR y doctor en Psiquiatría de niños y adolescentes, han discurrido sobre la Intervención en salud mental. La primera dedicó parte de su exposición en señalar el estigma social, la escasez de recursos y la falta de conciencia como los mayores obstáculos de la salud mental en Ecuador. "La población no suele estar informada sobre los trastornos mentales y cómo identificarlos. La intervención temprana, así como la atención integral en salud mental, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas", ha enfatizado. Hilario Blasco-Fontecilla ha puesto en valor el programa EMOOTI que dirige. Partiendo de datos alarmantes - "1 de cada 4 adolescentes se va a autolesionar alguna vez en su vida, y de estos 1 de cada 2 no resultan bien atendidos en su salud mental"- redundó en la educación como el motor de cambio "para lo cual profesores y familia deben de ir de la mano, "máxime cuando el retorno para los individuos está en los primeros seis años de la vida. Invertir en la educación cambia el futuro de cualquier país", afirmó. El último eje tratado en la mesa redonda fue el de la Prevención, abordado por Gustavo Ayala Cruz, subsecretario para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Ministerio de Educación del Ecuador; e Isabel Morales Gil, directora Académica de la Maestría en Psicología General Sanitaria de UNIR. Ambos han coincidido en identificar las acciones orientadas a generar las condiciones para que la población estudiantil ejerza plenamente sus derechos e identifique problemáticas psicosociales que puedan afectar su desarrollo integral. "Las más importantes se refieren a sensibilizar a la comunidad educativa; al asesoramiento a autoridades de las instituciones educativas; y al desarrollo de espacios enfocados en prevenir riesgos psicosociales, prácticas discriminatorias, entre otras", ha descrito la profesora Morales Gil. CIERRE La intensa jornada se ha cerrado con el acto de clausura en la que intervino Carlos Pérez, presidente de la Asociación de Psicólogos del Ecuador, quien refirió al objetivo de esta asociación por crear conciencia en el cuidado de la salud mental colectiva y que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad seguro. Los inscritos en el Encuentro Internacional que han seguido online al menos un 50% del tiempo total de la sesión, pueden descargarse el diploma acreditativo de asistencia.

