Carmen Borrego, implacable con su hijo: "No voy a dejar de quererle, pero todo en la vida tiene un límite"

A punto de cumplirse una semana de la demoledora exclusiva de José María Almoguera en la revista 'Lecturas' cerrando la puerta a la reconciliación con Carmen Borrego al confesar que no confía en su madre, la hija de María Teresa Campos ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver'. Dolida pero serena, la colaboradora ha comenzado su intervención dejando claro que tan solo ha faltado un día a su puesto de trabajo, reconociendo que las declaraciones de su hijo no han sido "plato de buen gusto" y necestiaba poner un poco de distancia y que se enfriasen un poco las cosas antes de hablar. "Voy a llevar a la práctica una frase que me define muy bien y que mi madre me dijo durante muchos años, 'Carmen, tienes que dejar de sufrir'". Tras dejar claro que la distancia la ha puesto su hijo con ella y no al contrario, la hermana de Terelu ha confesado que "poner distancia con un hijo es complicado porque sentimentalmente siempre estamos ligadas a nuestros hijos"; "no me gusta que me juzguen como madre y no le voy a juzgar como hijo, aunque evidentemente creo que no lo está haciendo bien" ha añadido, asegurado que la única motivación de José María es "económica": "Evidentemente. Nadie le compraría una entrevista a mi hijo diciendo 'mi madre es estupenda y es la mejor madre que puedo tener'" ha sentenciado rotunda. Será el viernes cuando el joven vuelva a hablar en '¡De Viernes!' y, aunque se ha dicho que ella iba a estar en el plató, Carmen ha revelado que está intentando solucionar el "problema contractual" que tiene -ya que tendría que estar en el programa por contrato- porque "no quiero participar de esto porque cualquier cosa que diga hará que el tema crezca". La tía de Alejandra Rubio ha tenido que enfrentarse a las declaraciones de José María este lunes en el desfile de Félix Ramiro, y tras verlas, ha admitido que "verlo en esa situación no me agrada. Creo que aunque mucha gente piense que está cómodo yo sé que no lo está". "Y con respecto a la entrevista del miércoles pasado, hay una parte que no entiendo, porque los problemas anteriores de los que habla estaban solucionados. Después de esos problemas hemos sido una familia, hemos estado juntos, ellos han estado en mi casa y yo en la suya, todo estaba solucionado hasta que me subí en un avión y me voy a honduras. No lo entiendo" ha explicado, dejando entrever que su hijo habla de este asunto porque "no tiene nada que decir". Más clara que nunca, Carmen ha respondido a las declaraciones de José María culpándola de su separación de Paola Olmedo y ha dejado claro que "no se puede hacer responsable a nadie de romper un matrimonio o una pareja". "Las parejas se rompen porque no hay cimientos suficientes. Yo podría decir que han arrasado mi vida privada, pero no se han cargado mi matrimonio porque tiene los cimientos que tiene que tener. En los matrimonios hay que intentar hablar y no permitiría jamás que mi marido me dijera cómo y de qué manera tengo que actuar yo con mi familia porque es un error de base. Eso es ley de vida" ha sentenciado en clara referencia a la exmujer de su hijo, a la que ha confesado que no sabe si llamar "nuera" o "exnuera" porque a día de hoy no tiene claro lo que es. "No me siento responsable de haber roto ningún matrimonio porque jamás he ido contra Paola, jamás he tenido una movida con Paola y siempre he dicho, antes de los audios, que a la vida de mi hijo había llegado una persona que me había acercado a él" ha asegurado. Respecto a los problemas que ha tenido con José María en el pasado y que ha dejado claro que no piensa hacer públicos, Carmen ha reconocido que "el problema es que las madres no ponemos límites y a al larga te arrasan. Tenía que haber dicho basta y no lo hice. Me importaba más tener relación con mi hijo" ha revelado, asegurando que no tiene nada que ver con lo económico porque "no he mantenido a mi hijo". "Él se ha mantenido con su trabajo y cuando ha tenido un problema y ha acudido a mí le he ayudado" ha aclarado, repitiendo que si el joven ha arremetido ahora contra ella es "por dinero. Si digo que no mentiría y a mi no me gusta mentir" ha confesado. "Hoy para mí se convierte en una religión la frase que me decía mi madre porque tengo que dejar de sufrir. Como madre no tengo que pedir perdón porque no siento que haya hecho algo grave o malo a mi hijo, habré ometido errores como cualquier madre. Yo ya no voy a suplicar, solo voy a decir lo que siento como madre, que no he dejado de querer a mi hijo y no creo que deje de quererlo nunca, pero las cosas en la vida tienen un límite" ha sentenciado. Carmen no ha disimulado lo mal que le han sentado algunas frases de su hijo, como que no confía en ella o que no se creía sus lágrimas y que parecía que lloraba cuando hablaba de él porque se lo pedían en su programa. Un titular que ha definido como "matador". "No confiar en mí es no conocerme, no confiar en mí es no entender todo lo que he hecho por él, no confiar en mí implica mucho" ha reconocido, convencida de que su hijo va a sufrir mucho. Sin embargo, ha evitado responder a los ataques de José María porque "no quiero hacer nada que haga que el día de mañana me arrepienta y diga 'por qué hice esto'. Me han educado de otra manera, somos una familia muy unida y no me siento cómoda. Aunque en mi casa tenga dolor y diga cosas, no las voy a hacer públicas nunca porque no me beneficia a mi como madre ni a él como hijo" ha dejado claro. Y respecto a lo que José María ha dicho de que no sabe dónde empieza el personaje televisivo y dónde la madre, Carmen cree que es "una absoluta chorrada" a la que no ha dado importancia "porque él sabe muy bien quién es su madre y sabe que es la misma aquí que en la calle. Las personas que me quieren saben quién soy yo" ha asegurado. Sin embargo, sí ha querido aclarar que su hijo no le pidió que dejase su trabajo en televisión por unos días, sino que "me dijo 'o dejas tu trabajo o no vuelves a verme'. Y eso no se le permitiría ni a un hijo ni a nadie porque eso se llama chantaje". "Es muy fácil hablar del 'fucking show' de los demás y no del suyo, pero cuando participas de este 'fucking show' no tienes derecho a criticar a nadie" ha contestado a otro de los ataques de su hijo en la exclusiva. Una reaparición en los platós en la que Carmen también ha querido agradecer el apoyo de Terelu y de su sobrina Alejandra Rubio, revelando que "no lo pueden estar haciendo mejor conmigo delante y detrás de las cámaras". Por último, y sin querer anticiparse a lo que José María contará en '¡De Viernes!' la tertuliana ha reconocido que la situación ha llegado a un punto que no se solucionará con un abrazo con su hijo: "Una madre por un abrazo hace muchas cosas, pero el problema que hemos tenido es por una grandísima falta de comunicación, y cuando la hay no solo vale un abrazo. Vale sentarse a hablar y poner todos las cartas sobre la mesa".

Compartir nota: Guardar Nuevo