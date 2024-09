La UNRWA denuncia que Israel suspende la entrega de visados a altos cargos y personal de ONG internacionales

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes que las autoridades de Israel han suspendido la entrega de visados a altos cargos y personal de organizaciones no gubernamentales internacionales y ha reclamado la retirada de "restricciones" a las ONG y los medios internacionales, en medio de la ofensiva contra la Franja de Gaza. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "el Gobierno de Israel reduce progresivamente la representación de las organizaciones humanitarias o aquellos que informan sobre las atrocidades de esta guerra y su impacto sobre los civiles". "En un momento en el que las necesidades humanitarias siguen aumentando, necesitamos más trabajadores humanitarios, no menos. Lo contrario es lo que está pasando", ha dicho, antes de recalcar que "estas organizaciones entregan desde hace años asistencia humanitaria a personas en situación de necesidad, en coordinación cercana con la ONU". Así, ha recordado que esta decisión se suma a la prohibición de entrada a Gaza a los medios internacionales, "en un momento en el que altos cargos de la ONU no reciben permiso para visitar Gaza o se les impide viajar a Cisjordania, incluido Jerusalén Este". "Se impide a las organizaciones humanitarias y a los medios internacionales hacer su trabajo de forma adecuada. Esto tiene que terminar y las restricciones deben ser retiradas", ha subrayado Lazzarini. "Dejen que hagamos nuestro trabajo, también en la UNRWA", ha zanjado, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora ni hayas respondido a estas críticas.

Compartir nota: Guardar Nuevo