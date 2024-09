La juez de Argentina rechaza la petición de Martín Villa de archivar la investigación sobre crímenes del franquismo

La juez de Argentina María Servini ha rechazado la solicitud del exministro español Rodolfo Martín Villa de archivar la querella por la que se investigan en ese país presuntos crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina ha basado su decisión de no archivar en que los hechos que se le imputan a Martín Villa pueden constituir crímenes contra la humanidad y son imprescriptibles, según ha comunicado este martes en una nota de prensa CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina). Además, la juez considera que en ningún momento se ha violado el derecho que asiste al exministro español a ser juzgado en un plazo razonable, "atendiendo a la complejidad del asunto, la cantidad de partes procesales y la actividad procesal y judicial propiamente dicha que continúa en fase de investigación con multitud de pruebas practicadas y pendientes de practicarse", apunta CEAQUA. La nota, recogida por Europa Press, indica que el abogado de Martín Villa interpuso el pasado 12 de julio un escrito ante el juzgado en el que pedía la extinción de la acción penal por prescripción y/o insubsistencia de la acción, así como el archivo de la causa, al considerarse inocente de los crímenes imputados y no haber sido juzgado en un plazo razonable. El fiscal de causa y las diferentes acusaciones personadas en dicho proceso, entre ellas la que representa a CEAQUA, presentaron escritos oponiéndose a lo solicitado por la defensa de Martín Villa. DOCE HOMICIDIOS GRAVES CEAQUA señala que la decisión del juzgado de rechazar la petición de Martín Villa "reafirma su imputación por 12 homicidios agravados --asesinatos-- en un contexto de crímenes contra la humanidad durante el período comprendido entre 1976 y 1978 en los que estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Sindicales, Ministerio de la Gobernación y Ministerio del Interior durante la Transición". La coordinadora acusa a Martín Villa por la "masacre" del 3 de marzo de 1976 sucedida en Vitoria, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, que se saldó con la muerte de Pedro Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Francisco Aznar Clemente, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral. También por la muerte de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; de José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: de María Norma Menchaca el 9 de julio de 1976 en Santurce; y de Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid, todas ellas cuando ejercía como ministro de la Gobernación/Interior. Así como por el fallecimiento de Germán Rodríguez el 8 de julio de 1978 en Pamplona, fecha en la que Martín Villa era ministro del Interior. "La resolución de los juzgados argentinos contrasta enormemente con las resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales del Estado español que continúan negando la posibilidad de investigar judicialmente los crímenes franquistas", critica la coordinadora. Al respecto, CEAQUA avanza que su equipo jurídico solicitará en breve al Juzgado que Martín Villa sea de nuevo procesado por "los crímenes por los que está actualmente imputado". En diciembre de 2021, la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina acordó revocar el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa por presuntos delitos de lesa humanidad, pero estimó pertinente no archivar la causa. El tribunal precisó que no había "pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles" de los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen a Martín Villa. Los magistrados declararon entonces la "falta de mérito" para procesar al exministro, pero también para archivar por completo el procedimiento en su contra.

