El Gobierno británico hablará con UEFA por si tiene "alguna preocupación" con su órgano regulador del fútbol

El Gobierno británico aseguró que no tendrá problemas en hablar con la UEFA si esta tiene "alguna preocupación" por la introducción de órgano regulador independiente del fútbol del país y confía en que esta medida no tendría ningún impacto en la participación de Inglaterra en la Eurocopa 2028. El secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, escribió a principios de este mes a la ministra de Cultura de Reino Unido, Lisa Nandy, sobre las "preocupaciones que quedan" en relación con esta figura del regulador. La carta destacaba el requisito fundamental de que no debe haber interferencias gubernamentales en el funcionamiento del fútbol, advirtiendo de que la sanción definitiva sería la exclusión de la Asociación de Fútbol de la UEFA y de los clubes ingleses de las competiciones de la UEFA. Esto llevó a que el fin de semana se informara de que el puesto de Inglaterra en las próximas Eurocopas masculina y femenina podría estar en peligro, pero fuentes del Gobierno y de la UEFA restaron importancia a este asunto. No obstante, el Gobierno británico dice estar dispuesto a hablar con la UEFA sobre este asunto. "Si hay alguna preocupación, estaremos encantados de hablar con la UEFA", declaró una portavoz de Downing Street. "(La posibilidad de la exclusión de Inglaterra) no es nuestro entendimiento ni nuestra expectativa", añadió. "El regulador es independiente del gobierno y su objetivo es garantizar una voz común en los clubes. No prevemos ningún problema con la participación en la Eurocopa, pero estaremos encantados de hablar con ellos", añadió Fuentes de la UEFA han indicado que no se opone a un regulador per se, y que la carta incluso hacía referencia al "diálogo de colaboración" con el Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS). Sin embargo, Theodoridis sí expresó su preocupación por el riesgo de "ampliación del ámbito" y afirmó que las competencias del regulador deberían limitarse "estrictamente" a la sostenibilidad financiera a largo plazo de los clubes. La UEFA pidió aclaraciones sobre una cláusula de la Ley de Gobernanza del Fútbol presentada por el anterior Gobierno, que obligaba al regulador a tener en cuenta los objetivos de política comercial del Gobierno al evaluar la idoneidad de un propietario o posible comprador de un club. En la carta también se expresaba preocupación por el plan de otorgar al regulador poderes para imponer un acuerdo financiero entre la Premier League y la EFL en caso de que no pudieran llegar a un acuerdo por sí mismas. El proyecto de ley sobre la gobernanza del fútbol se incluyó en el discurso del Rey en julio, por lo que forma parte de la agenda legislativa del nuevo Gobierno laborista para la actual sesión parlamentaria.

