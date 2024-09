El gobernador de Florida anuncia una investigación estatal sobre el supuesto intento de asesinato de Donald Trump

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha anunciado este martes una investigación a nivel estatal sobre el aparente intento de asesinato que sufrió hace unos días en West Palm Beach el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el segundo incidente de estas características en apenas unos meses. "Tenemos un gran interés en que el estado de Florida lleve a este sospechoso ante la justicia con todo el peso de la ley", ha dicho DeSantis, quien ha destacado que cuenta con la jurisdicción adecuada para iniciar este proceso. DeSantis no ha descartado que la Fiscalía del estado presente cargos más graves contra el sospechoso, Ryan Wesley Routh, entre ellos el de intento de asesinato, después de los que fiscales federales limitaran la acusación a dos delitos por posesión irregular de arma de fuego que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel. "El estado de Florida tiene jurisdicción sobre el delito más grave y directo, que es el intento de asesinato", ha dicho DeSantis, quien también ha dejado caer la sombra de la duda sobre las autoridades federales para llevar a cabo este caso, ya que son las mismas que buscan procesar a Trump por sus delitos fiscales. "En mi opinión, no es lo mejor para nuestro estado ni para nuestra nación que las mismas agencias federales que buscan procesar a Donald Trump lideren esta investigación", ha dicho quien también aspiró a ser el candidato republicano a la Casa Blanca para estas elecciones de noviembre, informa CNN. DeSantis ha señalado que la investigación no solo se centrará en presentar posibles cargos adicionales contra Routh, sino también en responder más preguntas sobre lo ocurrido el pasado domingo, como el hecho de que si el tirador estaba en la órbita de las agencia de seguridad, cómo acabó armado a pocos metros de Trump.

