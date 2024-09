Bruselas ve la vacunación contra la polio en Gaza como ejemplo de diálogo entre palestinos e israelíes

La Comisión Europea ha señalado que la campaña de vacunación contra la polio llevada a cabo por organizaciones internacionales en Gaza es un buen ejemplo de la posibilidad de conseguir acuerdos entre israelíes y palestinos cuando hay "voluntad política". "Es significativo que las partes hayan comprendido la necesidad crucial de esta campaña. Y esta campaña de vacunación antipoliomielítica es un buen ejemplo de cómo la voluntad política, cuando existe, puede permitir este tipo de operaciones, y la prueba de que el diálogo constructivo es posible", ha asegurado el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en un debate en el Parlamento Europeo centrado en la guerra en la Franja. En este sentido, el responsable de Ayuda Humanitaria de la UE, uno de los más críticos con Israel, ha insistido en que casi un año después hay que lograr un alto el fuego en Gaza. "Hoy, este llamamiento es más urgente que nunca", ha recalcado, tras indicar que el balance de muertos supera los 41.000 en Gaza mientras que en Cisjordania han muerto 600 personas. Lenarcic ha tenido palabras de denuncia para los trabajadores humanitarios asesinados en la Franja, tras indicar que hay un balance de muertos "lamentable y absolutamente inaceptable" de personal de la ONU. Así ha pedido que el acceso humanitario se permita de acuerdo con el derecho internacional humanitario y no sea utilizado "como herramienta política". "Israel tiene la responsabilidad legal de garantizar a las organizaciones humanitarias un acceso seguro a los necesitados", ha asegurado. INTERCAMBIO DE REPROCHES ENTRE EURODIPUTADOS ESPAÑOLES La guerra en Gaza ha generado un extenso debate entre los eurodiputados que ha evidenciado la falta de unidad europea sobre cómo enfocar el conflicto. Entre los intervinientes españoles, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha subrayado que el final de la guerra pasa por la liberación de los rehenes y por que se asegure la existencia en paz de Israel. Así ha pedido defender la democracia y la libertad en Oriente Próximo, en referencia a apoyar el sistema israelí. Mientras que Vox, de boca de Juan Carlos Girauta, ha acusado a la UE de "financiar al terrorismo" palestino, reclamando así que se corten los fondos europeos a la Autoridad Palestina y se castigue a Hamás como organización terrorista. Por contra, la eurodiputada socialista, Hana Jalloul, ha pedido que haya la misma condena contra el ataque de Hamás a la respuesta "desproporcionada" y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario de Israel en la Franja, denunciado "crímenes de guerra" y que se hayan "normalizado" los ataques a escuelas, periodistas y trabajadores humanitarios. "La doble vara de medir no se entiende", ha dicho sobre la ausencia de denuncia en la UE al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. De lado de Sumar, Jaume Asens, ha tachado de "carnincero" al dirigente israelí, insistiendo en que la UE es "hipócrita" al sancionar a Vladimir Putin pero no aplicar medidas de este tipo en el caso de la ofensiva israelí sobre Gaza. "¿Cuantos miles de muertos hacen falta par dejar de ser cómplices con las matanzas en Gaza?", ha señalado. Por su lado Podemos ha criticado que en Gaza se vive un "genocidio" que "es posible gracias a la complicidad de la UE y de Estados Unidos" con apoyo político y militar. Así la eurodiputada 'morada' Irene Montero ha pedido a la UE un embargo de armas contra Israel, romper relaciones comerciales y llevar a Netanyahu ante la justicia. Ana Miranda, de BNG, ha denunciado el "genocidio" en el enclave palestino tras la muerte de 41.000 personas en 11 meses de ofensiva israel, al tiempo que ha denunciado "falta de humanidad" de eurodiputados como Girauta, de quien ha dicho que está "pagado por el lobby israelí".

