La oposición venezolana convoca el miércoles frente al Senado coincidiendo con el debate promovido por el PP

La oposición venezolana ha convocado una concentración el próximo miércoles frente al Senado coincidiendo con el debate que tendrá lugar en la Cámara Alta sobre la propuesta del PP de instar al Gobierno a que reconozca al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La concentración ha sido convocada por la campaña Con Venezuela que arropó a la líder opositora María Corina Machado y al candidato de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Bajo el lema "Venezuela tiene presidente electo", se invita a manifestarse "en defensa de la victoria popular del 28J, en respaldo de Edmundo González Urrutia y a los héroes que luchan en Venezuela", a partir de las 11.00 horas en la Plaza de España junto a la calle Bailén, donde está la entrada del Senado. En torno a esa hora está previsto que se produzca el debate en la Cámara Alta de la moción presentada por el PP el jueves pasado, tras haber conseguido sacar adelante una proposición no de ley en el mismo sentido en el Congreso de los Diputados. Los 'populares', que tienen mayoría en el Senado, sostienen que ya no sirve con exigir la publicación de las actas de las presidenciales del pasado 28 de julio y con "ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios", en referencia a la acogida en España de González, que llegó el pasado 8 de septiembre a Madrid. "Ofrecer asilo político a Edmundo González Urrutia es una medida que nadie discute como tal", admite el PP en su exposición de motivos, incidiendo en que el bloqueo que vive Venezuela no se resuelve con ello. "En lugar de tramitar el asilo para quien ganó las elecciones, en todo caso habría que hacerlo para quien perdió y se niega a abandonar el poder", destaca la moción. Además de instar al Gobierno a reconocer al candidato opositor como presidente electo, el texto presentado por el PP pide al Ejecutivo que reclame al régimen de Maduro que "reconozca el resultado (...) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia", además de exigirle que "ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos".

