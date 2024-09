Kiko Rivera reaparece tras sus reveladores mensajes tras la operación de urgencia de Isa Pantoja

Isa Pantoja era operada de urgencia de apendicitis el pasado jueves en El Puerto de Santa María de Cádiz. Una intervención más complicada de lo que parecía en un principio, y de la que todavía se recupera en el hospital con el apoyo incondicional de su marido Asraf Beno, de su hijo Alberto, y de Dulce. Un momento delicado en el que se ha evidenciado la ruptura total de la familia Pantoja, puesto que tan solo Anabel -aunque no han trascendido imágenes del momento ni ha compartido nada en redes sociales- ha ido a visitar a Isa tras sufrir el mayor susto de su vida. A pesar de que no mantienen ningún tipo de relación desde hace años, Isabel Pantoja ha dado un paso al frente y, como han revelado en 'Fiesta', este domingo por la tarde -tres días después de la operación- se ponía en contacto con su 'niña' para interesarse por su estado de salud. Una llamada telefónica "muy especial" de la que no ha trascendido ningún detalle pero que podría significar el inicio de la reconciliación entre madre e hija. Kiko Rivera, sin embargo, no ha hecho ningún amago de 'retomar' su relación con su hermana en este delicado trance y, al contrario de lo que hizo Isa cuando el DJ sufrió un ictus en 2023 -a pesar de estar distanciados no dudó en dejar sus diferencias a un lado e ir al hospital- ni ha ido a visitarla ni se ha preocupado por cómo ha salido la intervención. El hijo de Isabel Pantoja continúa con su vida con total normalidad y este viernes ha actuado en las fiestas de Castilleja de la Cuesta, localidad de Sevilla donde reside con Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota. Un 'bolo' muy especial ante sus vecinos en el que el Dj lo dio todo bailando y animando a la gente mientras pinchaba sus temas más populares, y en el que contó con el apoyo de su cuñada Vanessa Rosales y de sus pequeños, incluido Francisco, el hijo que tiene en común con Jessica Bueno. Además, Kiko ha compartido dos significativos mensajes en sus redes sociales coincidiendo con el ingreso hospitalario de Isa. El jueves publicaba "Ley de vida. Cuanto más callado uno haga las cosas, mejor le salen", dejando entrever que iba a mantenerse al margen de los problemas de salud de su hermana. Y este lunes, horas después de que trascendiese que su madre sí ha llamado a su hermana, ha escrito un demoledor texto que no ha revelado a quién va dirigido pero que podría ser una declaración de intenciones en el peor momento de Isa: "A los que andan por la vida arruinando la de otros, y luego siguen como si nada... Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele":

