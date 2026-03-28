Irán autoriza el paso por Ormuz a 20 buques de Pakistán

En su comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, incluyó referencias explícitas a funcionarios internacionales implicados en la diplomacia regional, como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el canciller iraní Abbas Araqchi y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Esta acción da cuenta de la complejidad de las negociaciones diplomáticas en curso tras la escalada de tensiones en Medio Oriente. Según consignó el Gobierno de Pakistán, Irán permitirá el tránsito de veinte embarcaciones bajo bandera paquistaní por el estratégico estrecho de Ormuz.

Tal como informó el medio que reportó los hechos, el anuncio se realizó este sábado tras semanas de incertidumbre vinculadas al cierre parcial del paso marítimo, luego del aumento de hostilidades tras los bombardeos protagonizados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a partir del 28 de febrero. “Me complace anunciar una gran noticia: el Gobierno de Irán ha accedido a permitir el paso de 20 buques con bandera paquistaní más por el estrecho de Ormuz. Dos buques cruzarán cada día”, declaró Dar mediante una publicación en redes sociales, y agregó que este avance constituye un paso relevante en el propósito de alcanzar la estabilidad regional.

El ministro paquistaní calificó la decisión iraní como un “gesto constructivo” y la describió como una contribución directa a los esfuerzos por la paz en la zona. Según destacó Dar, la autorización iraní se enmarca en una iniciativa diplomática impulsada por Islamabad, que busca abrir vías de negociación para frenar la escalada del conflicto tras los ataques aéreos en suelo iraní. Dicha estrategia, detalló el ministro, cuenta con el respaldo explícito de Turquía y Egipto.

Las implicaciones de esta medida trascienden el ámbito bilateral. Según publicó el Gobierno de Pakistán, Islamabad busca ampliar la base de respaldo a su iniciativa de mediación. El domingo tiene prevista la celebración de un encuentro de alto nivel en la capital paquistaní, en el que participarán los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, naciones que desempeñan roles destacados en las dinámicas del Golfo y la región árabe.

El tránsito del estrecho de Ormuz posee especial relevancia para el comercio internacional, ya que por este corredor marítimo circula una parte sustancial de la energía que abastece a distintos países, y su control representa una herramienta de presión estratégica para los actores implicados. De acuerdo con declaraciones atribuidas a Ishaq Dar por medios oficiales, Pakistán subraya la necesidad de “diálogo, diplomacia y medidas de confianza” como única vía eficaz para resolver el conflicto y garantizar la navegación de sus embarcaciones.

Tras el inicio de los ataques del 28 de febrero, las rutas marítimas se vieron afectadas por restricciones que dificultaron el movimiento de buques con bandera de naciones involucradas o alineadas. El Gobierno de Pakistán, según detalla la agencia que divulgó la noticia, ha dedicado esfuerzos a negociar una exención que facilite el tránsito de sus embarcaciones, acción que ahora se concreta con la autorización de Irán.

El anuncio evidencia la interacción y los contactos diplomáticos de alto nivel sostenidos recientemente entre Islamabad y Teherán, en un contexto en que los principales países de la región observan con atención el desarrollo de la iniciativa paquistaní. Según lo reportado, los sectores del gobierno paquistaní consideran fundamental consolidar estos avances para respaldar tanto sus actividades comerciales como la seguridad de las vías marítimas internacionales.

La asistencia de representantes de Egipto, Arabia Saudí y Turquía a la próxima reunión en Islamabad constituye, en palabras de los portavoces oficiales paquistaníes citados por el medio, una oportunidad para sumar consensos en torno a las propuestas de gestión diplomática presentadas desde Pakistán. El enfoque de la diplomacia regional se centra en prevenir un mayor deterioro de la seguridad en Medio Oriente y fortalecer los mecanismos de diálogo multilateral.

Pakistán, según reflejan las declaraciones de su canciller recogidas por medios oficiales, considera que la respuesta positiva de Irán podría sentar precedentes útiles para abordar otras áreas de fricción en la región. Por el momento, la decisión de permitir la circulación diaria de dos buques paquistaníes por el estrecho representa un alivio temporal para la actividad marítima de Islamabad y responde a la presión ejercida por la comunidad internacional para mantener abiertas las rutas esenciales para el abastecimiento energético global.