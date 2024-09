Biden ordena que el Servicio Secreto tenga "todos los recursos necesarios" para garantizar la seguridad de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a su equipo que "continúe asegurándose" de que el Servicio Secreto tenga "todos los recursos, la capacidad y las medidas de protección necesarias" para garantizar la seguridad "continua" del exmandatario y candidato presidencial Donald Trump después de un segundo intento de asesinato, en esta ocasión mientras jugaba al golf en Florida. "Me siento aliviado de que el expresidente esté ileso", ha manifestado, después de elogiar el trabajo del Servicio Secreto y el resto de las fuerzas del orden "por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y quienes lo rodean", según reza un comunicado de la Casa Blanca. "Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país", ha remarcado. También ha indicado que hay una investigación activa sobre el incidente mientras las fuerzas de seguridad reúnen más detalles sobre los sucedido. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha felicitado al Servicio Secreto "por su rápida acción para prevenir este aparente intento de asesinato y proteger al expresidente". "Condenamos la violencia contra funcionarios públicos y candidatos", ha manifestado a través de su perfil en la red social X. Mayorkas ha precisado que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto están trabajando "en estrecha colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales y locales para conocer todos los hechos relacionados con este incidente". "La seguridad de los candidatos presidenciales y otros protegidos es la máxima prioridad para el Servicio Secreto", ha zanjado. Además, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha anunciado que su gabinete "llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato en el Trump International Golf Club", al considerar que "la gente merece saber la verdad sobre el posible asesino y cómo pudo acercarse a menos de 500 metros" del expresidente. El FBI está "investigando lo que parece ser un intento de asesinato" contra Trump, apenas dos meses después de un intento de asesinato en su contra en un mitin en Pensilvania, que se saldó con un simpatizante fallecido. El jefe en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, se está desplazando a Florida, según fuentes consultadas por la cadena de televisión CNN.

