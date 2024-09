VÍDEO: El PP reprocha al Gobierno que no le dé información sobre la detención de los dos españoles en Venezuela

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha afirmado que el PP conoce la situación actual entre España y Venezuela y las detenciones de dos españoles en el país latinoamericano a través de los medios de comunicación y le ha reprochado al Gobierno que no le informe directamente como principal partido de la oposición que es. "La situación que estamos viviendo con Venezuela lo que pone en evidencia es que el PSOE, el Gobierno de Sánchez, tiene mejor relación con el régimen de Maduro que con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Hemos conocido la detención de dos ciudadanos españoles en Venezuela y lo único que venimos conociendo como principal partido de la oposición es lo que sabemos gracias a los medios de comunicación", ha afirmado Núñez en declaraciones a la prensa este domingo en Fuenlabrada (Madrid) tras reunirse con un grupo de jóvenes ante el inicio del curso escolar. La dirigente 'popular' ha destacado que su partido sí sabe "lo que es Nicolás Maduro, un dictador, y Venezuela, una dictadura", y ha contrapuesto esta postura del PP con la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la del Gobierno. "Parece que esto no es una cuestión que haya que denunciar o que haya que explicar. Nosotros sí lo decimos alto y claro. Venezuela es una dictadura. Edmundo González, tal y como se aprobó también en el Congreso de los Diputados, y como se vio en el resultado electoral por los que hemos podido conocer gracias a la oposición venezolana, es el presidente electo desde el 28 de julio en Venezuela", ha declarado Núñez. Ha incidido en que el PP quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "escuche" al Congreso tras la aprobación del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con 177 a favor del PP, Vox, UPN, CC y PNV. Que, además, se reforzará con otro reconocimiento "en los próximos días" en el Senado, ha destacado. "Le pedimos al ministro Albares, ese ministro que fue capaz de generar crisis diplomáticas con otros países donde hay democracia, simplemente por proteger a la mujer del presidente, le pedimos que tenga altura de la circunstancia que está viviendo Venezuela, que califique a Venezuela como lo que verdaderamente es, una dictadura y Nicolás Maduro es un dictador, pese a que sea amigo de algún expresidente socialista y pese a los intereses que el propio Zapatero o el propio Sánchez puedan tener en ese país". En cuanto al papel de mediación que haya podido tener el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la dirigente 'popular' ha dicho que desconocen "qué mediación" ha hecho y ha indicado que lo que sí saben es que Zapatero "se puso al lado del régimen venezolano, del régimen de Maduro, cuando, por ejemplo, no se permitía a una delegación española, que fue invitada por la oposición, a poder estar con ellos en la Junta en la jornada electoral venezolana". Núñez ha lamentado que Sánchez ha desaprovechado "una oportunidad maravillosa para que España lidere la democracia" al no haber reconocido a Edmundo González como presidente electo, pese a haberse reunido con él esta semana. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/904879/1/pp-reprocha-gobierno-no-le-informacion-detencion-espanoles-venezuela TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

