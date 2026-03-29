Las proiraníes Fuerzas de Movilización Popular denuncian nuevos ataques contra sus cuarteles en Irak

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han señalado que su cuartel general del Mando de Operaciones del Norte y Este del Tigris, ubicado en la provincia de Kirkuk, sufrió al menos tres ataques el sábado, provocando la muerte de tres de sus integrantes y dejando otros cuatro heridos. Según publicó la agencia oficial de noticias iraquí INA, la organización atribuyó los bombardeos a Estados Unidos y a Israel, en un contexto de conflictividad regional que involucra directamente a estas potencias.

De acuerdo con la información recogida por INA, las FMP también informaron sobre otros tres ataques, realizados el domingo, esta vez contra el cuartel general de la 14ª Brigada en la provincia de Nínive, situada en el norte de Irak. Las autoridades de la milicia calificaron los hechos de “ataque a traición sionista-estadounidense”, un término que emplean habitualmente para referirse tanto a Israel como a Estados Unidos. Estos incidentes se encuadran dentro de la escalada de violencia impulsada, según los comunicados de las FMP, por la guerra de Irán, que ha incrementado la presión militar y política en la región.

El medio INA detalló que los ataques de los últimos días profundizan la crisis de seguridad en Irak, donde las FMP ejercen una influencia significativa dentro de las fuerzas estatales. Esta milicia, en su origen constituida por mandato del ayatolá chií Alí Sistani con el objetivo de luchar contra Estado Islámico, ha mantenido en los últimos años un papel protagónico tanto en la política de seguridad como en el desarrollo de acciones armadas directa o indirectamente relacionadas con intereses iraníes en la región.

Durante los años recientes, las FMP han sido responsables de ataques previos contra posiciones estadounidenses en suelo iraquí, lo que, de acuerdo con la agencia INA, ha motivado la inclusión de la organización en los operativos conjuntos de Estados Unidos e Israel dirigidos contra Irán. Las tensiones, señala la agencia iraquí, se han intensificado desde que la guerra de Irán se consolidó como la mayor amenaza para la ya frágil estabilidad nacional tras el fin del conflicto con Estado Islámico.

El conflicto actual, reportó la agencia oficial INA, ha situado a las milicias proiraníes como objetivo recurrente de ofensivas aéreas y terrestres, lo que ha derivado en un incremento de las hostilidades en regiones del norte y el noreste de Irak. Según los comunicados de las FMP y la cobertura de la agencia INA, la ofensiva del sábado y los ataques del domingo se enmarcan en una estrategia militar que busca debilitar la infraestructura y el mando operativo de las milicias vinculadas a Irán.

Desde el surgimiento de las FMP, impulsadas por la máxima autoridad religiosa chií para contrarrestar el avance de Estado Islámico, la agrupación ha evolucionado hasta convertirse en uno de los actores clave dentro del aparato de seguridad iraquí, reforzando lazos políticos y militares con Teherán. Tal como informaron INA y las comunicaciones oficiales de las FMP, este alineamiento con Irán ha colocado a la organización en el centro de la disputa geopolítica que enfrenta a distintos actores regionales e internacionales en territorio iraquí.

El escenario de los recientes bombardeos expone, según registró INA, la persistencia de la intervención extranjera en Irak y la complejidad del entramado de alianzas y rivalidades en el país. Los incidentes han provocado preocupación en sectores políticos y sociales, por el impacto que la escalada pueda tener en la estabilidad y el tejido de seguridad nacional.

La cobertura de INA describe que la gravedad de los ataques, sumada a la identificación inmediata de víctimas por parte de las FMP, denota la gravedad de la situación que enfrenta la milicia en estas áreas estratégicas de Irak. Los acontecimientos de los últimos días, considerados por las FMP como un capítulo más en la ofensiva contra Teherán, mantienen a la milicia proiraní en estado de alerta, mientras la tensión continúa marcando el pulso del conflicto regional en Irak.