Estas son las tramas amorosas que hay en 'Gran Hermano'

Esta nueva edición de 'Gran Hermano' anónimos nos tiene pegados a la pantalla y también a su canal 24horas porque las tramas que hay entre los concursantes son incalculables. Cuando pensábamos que ya estaba todo el pescado vendido en la casa más vista de España, llega Ainara (Violeta) y revoluciona a Edi. Sí, esta es una de las tramas de las que hablamos. Violeta deseaba juntarse con el resto de compañeros y comenzar su aventura en el concurso... pero lo que no sabía es que iba a ver un chico que iba a romper todos sus esquemas: el deseado Edi, que con su físico y su personalidad ha conseguido atraparla. Y... ¡es mutuo! ya que el gallego también se ha fijado en ella, o al menos eso es lo que le ha confesado a los más cercanos suyos. Eso sí, este acercamiento ha provocado que la hija de María José Galero se distancie de él porque "yo no voy a ser el segundo plato de nadie". Por otro lado, Laura parece haberse dado cuenta que Manu no solo le atrae físicamente, también de forma personal... su interior la habría atrapado, así se lo ha contado a su amigo Óscar en el jardín de la casa mientras este le contaba su lío con Ruvens. Sí, habéis leído bien. Hace apenas 48 horas, justo después de olerse que puede estar nominado, Óscar empezaba a contarle a la mayoría de sus compañeros que Ruvens era su tipo y que querría tener algo más que una amistad con él. Sin embargo, se ha encontrado con el rechazo del director de cine, que se ha dado cuenta de la estrategia de su compañero y ha evitado el contacto con él desde ayer. Mientras tanto, Adrián sigue pico y pala con Maica, con la que parece que poco a poco hay mayor confianza y, por si esto fuera poco, Nerea y Luis siguen ocultando su amor a ojos de sus compañeros... ¿cómo terminará estas tramas que nos tienen pegados a la pantalla?

