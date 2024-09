Colapinto: Meterme en la Q3 en mi segunda carrera es asombroso para mí y para el equipo

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Williams), que sale noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Baku que haberse metido "en la Q3 (tercera ronda) en" su "segunda calificación en la F1 es asombroso, para" él "y para el equipo".

"Haber logrado entrara en la Q3 en mi segunda calificación en la F1 es una sensación asombrosa, para mí y para el equipo. No esperaba entrar en la Q3, y que me dedicaba a ir pasando ronda tras ronda, progresando. El coche ha estado en su punto hasta este momento este fin de semana; y cada vez me encontraba más a gusto en él, aprendiendo a conocer una pista nueva para mí", comentó el bonaerense, de 21 años.

"Creo que optimizamos prácticamente cada vuelta que dimos hoy", afirmó.

"Tuvimos un arranque complicado ayer, pero hemos hecho un gran trabajo para darle la vuelta a las cosas. fue importante volver a recuperar la confianza en mí mismo después del accidente en el primer entrenamiento libre, especialmente en un circuito urbano", dijo.

"Ese fallo supuso que no pude hacer una tanda larga; algo que me podría perjudicar con miras a mañana. Pero creo que podremos hacer la preparación esta noche y entender en qué puedo mejorar", afirmó.

"Estoy muy orgulloso por lo que hemos logrado hasta ahora juntos, ya que esto es sólo el arranque y aún quedan muchas carreras. A ver qué podemos hacer mañana", declaró Colapinto, después de haber completado una sobresaliente calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán. EFE

