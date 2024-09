Raphinha: "Si te digo que esperaba ser capitán, estaría mintiendo"

El jugador del FC Barcelona Raphinha reconoce que no se esperaba ser uno de los cuatro capitanes del equipo esta temporada, pero está agradecido a sus compañeros y convencido de que podrá sacar todo su potencial para ayudar a intentar ganar títulos, que cree que es lo mínimo que debe hacer el club en esta nueva etapa con Hansi Flick en el banquillo. "Ser capitán es algo más de tu perfil. Hay muchos jugadores que podrían ser capitán y que son capitanes dentro del vestuario. Me alegré muchísimo de la elección. Si te digo que lo esperaba, estaría mintiendo. No esperaba ser uno de los cuatro. Pero la verdad es que me alegré muchísimo porque esto quiere decir que lo que hago dentro del vestuario, los jóvenes y los más veteranos también lo ven", celebró en una entrevista a Barça ONE. Como capitán, espera sacar a relucir todo su fútbol. "El potencial que tengo es lo que puedo aportar al equipo. Cuando vienes a jugar a un equipo como el Barça, tú tienes que tener en tu cabeza planteado pelear por todo lo que vas a jugar; 'Champions', Liga, Copa, Supercopa... Si vienes aquí y no piensas en ganar, estás en el club equivocado. En mi opinión, cuando llegas a un club como este, con un equipo como el Barça con la grandeza que tiene, tu objetivo mínimo tiene que ser ganar todo", aseguró. "¿Qué sería el hombre de moda? Desde que llegué me consideraría que estoy pasando mi mejor momento, desde el primer día aquí. Siento que aún puedo mejorar mucho más y creo que puedo ayudar muchísimo más con muchas mejorías que puedo tener". "Creo que estamos muy bien, la verdad. Al final, cuando ganas los cuatro primeros partidos, las cosas te salen mucho más fáciles. Sé que de fuera la gente está súper ilusionada con nosotros, pero sabemos también que la verdad es que estamos muy bien. La temporada acaba de empezar y tenemos que seguir así", comentó sobre el inicio de la temporada. "Ganamos cuatro partidos, pero ya son cuatro partidos que pasaron. Tenemos que pensar ahora adelante, pensar en los próximos partidos. De cara tenemos que pensar en el Girona, que es nuestro próximo adversario, y en mi opinión el equipo está bastante enfocado, estamos trabajando bastante fuerte, bien, y creo que toda la plantilla está centrada en la temporada y creemos que podemos hacer muchas cosas buenas", añadió. Y, sin duda, el 'hat-trick' en el 7-0 contra el Valladolid es lo que más destaca de este inicio de curso. "El mejor partido que hicimos fue contra el Valladolid y, en mi opinión, si cometimos algunos errores fueron muy pocos y, en mi opinión, fue nuestro mejor partido. La verdad es que me quedé bastante feliz con el 'hat-trick'. Al final fue mi primer hat-trick en mi carrera profesional. Doy mucha importancia a los números, me gusta marcar pero lo más importante es la victoria. Tengo un reto personal, tanto de goles de asistencia como MVP en los partidos. Al final de la temporada te digo si logré hacerlo o no", comentó. Eso sí, sus inicios en el Barça no fueron del todo buenos. "Mi primera temporada estaba en una temporada de adaptación, me costó un poco más, principalmente los primeros seis meses antes del Mundial. Perdía un poco esta característica que la tenía bastante fuerte, pero el fútbol va cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a todo. Yo sabía que era una de mis características, el uno contra uno me encanta. Pero también tengo otros puntos fuertes que me ayudan, que aportan bastante a mi manera de jugar", detalló. Ahora, con Hansi Flic, reconoce que el alemán les pide trabajo e intensidad de principio a fin. "La verdad es que individualmente no he cambiado. No me piden nada especial, creo que a ningún jugador, lo que pide es que seamos un equipo. Cuando atacamos, atacamos todos. Cuando presionamos, presionamos todos. Y cuando tenemos que defender también, defendemos todos. Solo así ganaremos los partidos. Los rivales, cuando van a jugar contra nosotros, dan la vida. Entonces no podemos fallar", manifestó. "Dani Olmo aporta muchísimo y seguramente que nosotros le aportamos muchísimo también a él. Esto forma un equipo, una familia. Creo que nos tenemos que ayudar el uno al otro. Esto solo va bien para el club, para nosotros. Todos tenemos retos individuales y colectivos y creo que solo lograremos tener los retos al final de la temporada si nos ayudamos", aportó sobre qué espera del grupo tras la llegada del internacional español Olmo.

